اجتماع ثلاثي في طهران  لتأمين الحدود وزيارة الأربعين (فيديو)

شفق نيوز– طهران

انطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة الإيرانية طهران أعمال الاجتماع الثلاثي الذي يضم وزراء داخلية العراق وإيران وباكستان.

وذكرت مصادر متعددة، إن الاجتماع سيبحث تنسيق الإجراءات الإقليمية المشتركة المتعلقة بزيارة الأربعين، لاسيما ما يخص أمن الحدود وتسهيل دخول الزوار الإيرانيين والباكستانيين عبر المنافذ البرية العراقية.

ووصل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، صباح اليوم، إلى مطار مهرآباد في طهران، حيث كان في استقباله نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، تمهيدًا لانعقاد الاجتماع.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مجالات تأمين الحدود وتقديم التسهيلات اللوجستية والإدارية لمواطني إيران وباكستان الراغبين بالمشاركة في مراسم الزيارة الأربعينية عبر المعابر العراقية.

وتعد زيارة الأربعينية واحدة من أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يحيي ملايين المسلمين ذكرى مرور أربعين يوماً على مقتل الإمام الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء عام 61 للهجرة.

وتُصادف الزيارة في 20 صفر من كل عام هجري، حيث يقصد الزوار مدينة كربلاء مشياً على الأقدام من مختلف مناطق العراق والعالم، وسط إجراءات أمنية وخدمية واسعة لتأمين الحشود وتوفير الخدمات.