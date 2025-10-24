اتهام لرئيس وزراء إسرائيلي أسبق بـ"الاعتداء الجنسي" على قاصر

شفق نيوز- واشنطن

اتهمت ناشطة أميركية، اليوم الجمعة، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك بالاعتداء جنسياً وبشكل وحشي على إحدى الناجيات البارزات من شبكة جيفري إبستين للدعارة.

واستعرضت الناشط الأميركية في مقطع فيديو نشرته على منصة "إكس"، وصفاً مفصلاً لما قالت إنه تفاصيل عن سادية باراك تجاه الضحية القاصر، بما في ذلك إصابتها بنزيف فموي، وتوسّلها إلى إبستين لإنقاذها، ليجيبها الأخير بأن "هذا جزء من العمل".

ودعت الناشطة إيلا مودلينغ إلى مساءلة باراك، مشيرة إلى أنه لم يُحاسب قانونيا على هذه الادعاءات.

وأشارت مودلينغ، التي قالت إنها استندت إلى مذكرات الناجية فرجينيا جيوفري، إلى أن الأخيرة، التي كانت تبلغ من العمر 15 عاما آنذاك، تعرضت للضرب المبرح والاغتصاب على يد باراك في إطار ما وصفته بـ"مكافأة" ضمن شبكة إبستين.

وأضافت في منشور عبر منصة "إكس"، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك اعتدى بالضرب المبرح على فرجينيا جيوفري واغتصبها، وكان ذلك جزءاً من نظام إبستين لاستغلال الأطفال، ومع ذلك، لم يواجه أي عقوبات قضائية"، متسائلة عن السبب.

ولم تسمِ فرجينيا جيوفري، إيهود باراك صراحة في مذكراتها، ولم تُقدم أية أدلة قضائية علنية تثبت هذه الادعاءات حتى الآن.

وفي منشور آخر، أشارت مودلينغ إلى أن جيوفري، وعلى الرغم من نجاتها من سنوات من الاعتداء، انتحرت في نيسان/ أبريل الماضي. وأبدت مودلينغ أسفها لأن "نظام العدالة خذلها"، مؤكدة أن "الناجيات من الاعتداء الجنسي أكثر عرضة للانتحار بعشر مرات بسبب الصدمات النفسية، واضطراب ما بعد الصدمة، والظلم المستمر".

وأكدت أن "السلام الحقيقي لا يعني فقط غياب الحرب، بل وجود العدالة".

ودعت مودلينغ متابعيها إلى عدم الصمت، قائلة "إذا كنت واعياً بما يجري وبقيت صامتاً، فأنت متواطئ في الظلم، لأن سكوتك يمكّن المعتدي، ويجعلك شريكاً في الجريمة".