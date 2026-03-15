اتهامات للإمارات بالوقوف وراء هجمات مسيرة على الرياض والمنطقة الشرقية

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، يوم الأحد، بأن الإمارات كانت مصدر الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت الرياض والمنطقة الشرقية في السعودية.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصدر قوله إن "الهجمات التي طالت هاتين المنطقتين في المملكة انطلقت من الأراضي الإماراتية".

يأتي ذلك في وقت كانت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني قد نفت في وقت سابق ضلوعها في الهجمات التي استهدفت مواقع في عدد من الدول، من بينها منشآت تابعة لشركة أرامكو في السعودية، وميناء صلالة في سلطنة عُمان، إضافة إلى مطار نخجوان الدولي في أذربيجان.

وفي سياق متصل، كان النائب العام في دولة الإمارات، حمد سيف الشامسي، قد أمر، أمس السبت، بالقبض على عشرة متهمين من جنسيات مختلفة وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، على خلفية نشر مقاطع وصفها بأنها "مضللة" لصالح إيران.