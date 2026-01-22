اتفاق محتمل بين أميركا وحماس: السلاح مقابل الدور السياسي

شفق نيوز- غزة

كشف مصدر فلسطيني مطلع، يوم الخميس، عن مفاوضات بين حماس والإدارة الأميركية على تسليم الحركة سلاحها وخرائط أنفاق غزة، مقابل السماح لحماس بالعمل كحزب سياسي لا يتم التعرض له.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن المصدر قوله إن "تسليم حماس السلاح والخرائط سيتم بآلية لم يكشف عنها بعد، كما أن التفاهمات تقضي بالسماح لمن يريد من قيادات حماس السياسيين والعسكريين بالخروج من قطاع غزة، مع تعهد أميركي بعدم تعرض إسرائيل لهم وللقيادات الموجودة أصلاً في الخارج مستقبلاً".

وأشار إلى "تركيا أو وجهة أخرى تقبل استقبالهم".

وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن "واشنطن تسعى لإدماج عدد من أفراد شرطة حماس وموظفيها السابقين في إدارة غزة الجديدة، شرط خضوعهم لفحص أمني إسرائيلي أميركي".

لكن في المقابل، أوضح المصدر أن "الإدارة الأميركية أبلغت الوسطاء أن لدى إسرائيل تحفظاً كبيراً على عدد من هذه التفاهمات".

وبحسب المصدر "رفضت إسرائيل بعض التفاهمات، خاصة تلك المتعلقة ببقاء حماس حزباً سياسياً في المشهد الفلسطيني".

كما أكد أن "لا تحفظات من السلطة الفلسطينية على هذا التوجه، طالما أنه يرسخ إنهاء حرب غزة وتثبيت وقف إطلاق النار ويعجل بعملية إعادة الإعمار".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت قبل أيام بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

إلا أن حماس تتهم إسرائيل بعرقلة الاتفاق، والاستمرار في شن هجمات داخل قطاع غزة، سواء في منطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي (الخط الأصفر) أو خارجها.

وأمس الأربعاء أدت هجمات إسرائيلية إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة آخرين، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.