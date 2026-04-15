اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران على تمديد وقف إطلاق النار

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مصادر مسؤولة، يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بتمديد سريان وقف إطلاق النار، تمهيداً لبحث صيغة سلام دائم تنهي تداعيات النزاع العسكري الذي استمر أربعين يوماً في المنطقة.

ونسبت الوكالة إلى مسؤولين - طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم - قولهم، إن "واشنطن وطهران أعطتا موافقة أولية لتمديد الهدنة؛ بهدف منح الجهود الدبلوماسية فرصة إضافية للتوصل إلى حلول مستدامة".

وكان الجانبان قد أعلنا، في الثامن من نيسان/ أبريل الجاري، التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين، أعقبتها جولة مفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، إلا أنها انتهت دون نتائج ملموسة.

ورغم عدم الإعلان رسمياً عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن المشهد الميداني لا يزال يشهد توتراً إثر فرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، وهو ما يجعل تمديد الهدنة خطوة حرجة لمنع إنزلاق المنطقة نحو جولة جديدة من المواجهة.