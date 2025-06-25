اتفاق سوري أردني يلغي رسوماً ضريبية لتسهيل النقل بين البلدين

شفق نيوز - متابعة

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، يوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مع الجهات المعنية الأردنية، يلغي رسم ضريبة الديزل المفروضة على الحافلات السورية في الأردن.

وقالت الهيئة العامة إنها توصلت إلى اتفاق مع الجهات المعنية في الأردن، يقضي بإلغاء رسم ضريبة الديزل البالغة 115 دولاراً أميركياً، المفروضة على الحافلات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية.

وأشارت الهيئة في بيان عبر قناتها على "تلغرام" إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، أصبح الإلغاء متبادلاً، حيث لن تفرض هذه الضريبة البالغة 115 دولاراً أميركياً، على الحافلات السورية المتجهة إلى الأردن ولا على الحافلات الأردنية الداخلة إلى الأراضي السورية "ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن شركات النقل ويسهم في تنشيط حركة النقل البري بين البلدين الشقيقين".

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة والجهات المعنية في الأردن لتذليل العقبات أمام حركة التنقل وتسهيل الإجراءات، بما ينسجم مع الرغبة المشتركة في تعزيز أواصر التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة أمام الشراكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعفت الأردن الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، وذلك تنفيذاً لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.