اتفاق تركي-سعودي لإنتاج صواريخ موجهة مضادة للدبابات

شفق نيوز- أنقرة/ الرياض

أعلنت شركة روكيتسان التركية لصناعات وتجارة الصواريخ، يوم الخميس، توقيع اتفاقيات مع شركة الصناعات العسكرية السعودية (SAMI) للإنتاج المشترك لأنظمة صواريخ موجهة مضادة للدبابات وصواريخ مجنحة.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن الاتفاقيات تشمل الإنتاج المشترك للصواريخ المجنحة، إلى جانب بيع وإنتاج مشترك لأنظمة صواريخ موجهة مضادة للدبابات، بهدف تعزيز الفعالية التشغيلية للمنصات القتالية.

وجرى توقيع الاتفاقيات خلال معرض الدفاع العالمي المقام في العاصمة السعودية الرياض، والذي ينتهي اليوم 12 فبراير/ شباط الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقيات تركز على توطين الخبرات التكنولوجية داخل السعودية، فيما تُعد شركة روكيتسان من أبرز الشركات العاملة في صناعة الصواريخ والذخائر الصاروخية في قطاع الصناعات الدفاعية التركي.