اتحاد الصحفيين العرب يدين إسرائيل لقتل الإعلاميين: جريمة نكراء

شفق نيوز- متابعة

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بقوة، مساء اليوم الاثنين، اغتيال الجيش الإسرائيلي لخمسة إعلاميين ومصورين أثناء أداء مهامهم في قطاع غزة.

ووصف الاتحاد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، اغتيال الإعلاميين أنس الشريف، ومحمد قريقع، وإبراهيم ظاهر، والمصورين محمد نوفل، ومؤمن عليوة، مراسلي قناة "الجزيرة" الإخبارية فى قطاع غزة، بأنها "جريمة نكراء".

وأضاف أن "عملية الاغتيال تمت مع سبق الإصرار والترصد بعد استهداف مقصود ومتعمد ومباشر لخيمة الصحفيين فى محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة"، مبيناً أنه "بهذه الجريمة يرتفع عدد الشهداء الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال داخل القطاع الى 237 صحفياً شهيداً".

وطالب الاتحاد المنظمات الإعلامية الدولية وحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي لإدانة هذا "العدوان الوحشي الصهيوني ووضع حد لهذا الإرهاب والجرائم الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة".

وكان الطيران الإسرائيلي قد قصف خيمة الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة في وقت سابق اليوم.