اتحاد الجمعيات الخيرية السورية: القيود المصرفية والضرائب تهدد عملنا الإغاثي

شفق نيوز- دمشق

أكد عضو مجلس الإدارة في اتحاد الجمعيات الخيرية بالعاصمة السورية دمشق وريفها، هيثم سلطجي، يوم الخميس، أن الاتحاد يواجه صعوبات مادية كبيرة نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة مع ازدياد أعداد العائدين إلى البلاد ممن يحتاجون إلى خدمات طبية وإغاثية، إلى جانب متطلبات إعادة الإعمار والتعليم.

وأوضح سلطجي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "صندوق (العافية) التابع للاتحاد يشهد ضغطاً متزايداً حيث يصل عدد المراجعين خلال يوم عمل اللجنة الطبية إلى نحو 800 مراجع يومياً".

وأشار إلى أن "الإجراءات المصرفية الحالية تزيد من حدة الأزمة، إذ تمنع البنوك سحب مبالغ كبيرة من التبرعات المودعة، وهو ما يعيق صرف المعاشات وتقديم السلال الغذائية والخدمات للمستفيدين".

وأضاف أن "آلية اختيار الأسر المستفيدة تختلف من جمعية لأخرى، لكن عموماً يتم إرسال فرق ميدانية للتأكد من أوضاع المتقدمين وفق معايير محددة"، مؤكداً أن "الاتحاد يلعب دور صلة وصل بين الجمعيات والمستفيدين، إضافة إلى تدريب الكوادر على إدارة الحوار وفض النزاعات وآليات التعامل مع المحتاجين".

وطالب سلطجي بتعزيز التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة دمشق لتسريع وتوسيع الخدمات، داعياً في الوقت نفسه وزارة المالية إلى عدم فرض ضرائب على أموال الجمعيات، باعتبار أن عملها غير ربحي ويعتمد على ثقة المتبرعين.

وحذراً من أن فرض الضرائب قد ينعكس سلباً على حجم التبرعات، منوهاً إلى أن التعامل مع المنظمات الدولية يتم بحذر نظراً لارتباطها في كثير من الأحيان باعتبارات سياسية، والسعي للاستفادة من دعمها بما يخدم المجتمع المحلي.