ابتكار إماراتي يوظف الذكاء الاصطناعي لإحياء ذكريات مرضى الزهايمر والخرف

شفق نيوز- أبوظبي

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، يوم الأحد، المرحلة الأولى من التجارب السريرية لتقنية الذكريات الاصطناعية في خطوة هي من نوعها على مستوى المنطقة، بالتزامن مع اليوم العالمي للزهايمر.

ويهدف هذا المشروع النوعي إلى دعم علاج مرضى الزهايمر والخرف من خلال إعادة تصميم ذكريات رقمية واقعية تحاكي لحظات من حياة المرضى التي بدأت بالتلاشي، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يسهم في تحفيز ذاكرتهم وتعزيز استجابتهم النفسية والعاطفية.

وينفذ المشروع بالشراكة مع شركة "دومستيك داتا ستريمرز" الإسبانية، وذلك بعد تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتأهيل الأخصائيين النفسيين على استخدام التقنية ضمن خطط علاجية موجهة.

ويعتمد الابتكار على دمج المعلومات التي يقدمها المرضى أو عائلاتهم، لإنتاج محتوى بصري وشخصي يُستخدم في بيئة علاجية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة حياة كبار السن والمصابين باضطرابات الذاكرة.

وأظهرت التجارب الأولية على عدد من المرضى في الجانب السريري نتائج مشجعة، حيث لوحظ ارتفاع مستوى التفاعل العاطفي والاستجابة العلاجية أثناء مشاهدة المحتوى المصمم خصيصا، مما أسهم في تعزيز التواصل خلال الجلسات العلاجية وإضفاء طابع شخصي وعاطفي على التجربة النفسية.

وأشار الفريق العلاجي إلى أن "مشاهدة الذكريات بصريا عبر صور ومقاطع واقعية أضافت بعدا علاجيا عميقا، يسهم في تطوير استراتيجيات العلاج النفسي، ويفتح آفاقا جديدة أمام الاستخدام الآمن والفعال للذكاء الاصطناعي في الرعاية النفسية".

وكانت المؤسسة والمركز قد أعلنا في وقت سابق إطلاق شراكة استراتيجية لتطوير مبادرة "الذكريات الاصطناعية"، وكشفا عن تفاصيل المشروع لأول مرة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025.