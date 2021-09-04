realme narzo 30A يحقق رقماً قياسياً للمبيعات

أطلقت realme في ٢٨ من أغسطس، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، جهاز narzo 30A بسعر منافس وهو 125 دولاراً، بالإضافة إلى أنه بعد إطلاقه في متجر الريان elryan.com بسعر منافس وهو ٩٩ دولارا، و لفترة محدودة حقق اسرع رقم قياسي للمبيعات حيث تم بيع الكمية بالكامل في غضون 5 دقائق فقط.

يوفر narzo 30A زيادة حقيقية في الطاقة مع بطارية ضخمة تبلغ 6000 مللي أمبير ومعالج ألعاب MediaTek Helio G85. تتيح البطارية الضخمة التي تبلغ قوتها 6000 مللي أمبير في الساعة للمستخدمين الاستمتاع بالاستخدام دون توقف ؛ وفقًا لاختبارات realme Lab ، يمكن أن يستمر narzo 30A لمدة 46 يومًا في وضع الاستعداد. بفضل الشحن العكسي OTG الخاص ، يمكن أن يصبح narzo 30A أيضًا منقذًا للبطارية. معالج Helio G85 القوي ، مع أكثر من 200000 في معيار AnTuTu ، يجعل narzo 30A رفيق الألعاب المثالي في فئته. شاشة كاملة بحجم 6.5 بوصة مع نسبة 88.7٪ من الشاشة إلى الجسم تجعل مشاهدة الفيديو دون مقاومة. يتوفر narzo 30A في Laser Blue و Laser Black .

خلينا نوريكم شو رأي التقنيين و الجيمرز بـ Narzo 30A:

حسين الجزائري - iMAD Tech:

أني أشوفه الجهاز يفوز بأحسن جهاز بالفئة السعرية لأن الجهاز يسوه وما اله منافس بهذا السعر بالسوق حتى نكدر نقارنه بي.

محمد الحداد -Mohammad Alhaddad:

راح تاخد مستوى فعلاً تكدر تلعب بدون مشاكل. وبمعدل فريمات حسب تجربتي بحدود ٤٠ فريم بالثانية بهذه الفئة السعرية مراح تحصل هيج مستويات خصوصا بجانب الألعاب.

التقني Master :

المعالج الي موجود هنا هو معالج Helio G85 هذا واحد من المعالجات المحترمة والمحترمة جدا بنفس الفئة السعرية. بصراحة أداء حيل مقنع.

الكظماوي - Alkazmawi :

نحجي بصراحة الجهاز صدك متوقعت هيح أداء يعني سعره رخيص بس الأداء ماله رهيب مقارنةً بسعره.

نت ضعيف - Iraq :

الجهاز راح ينطيك كفائةً وأداء كلش زين مقارنةً بسعره.

للتذكير بأهم نقاط قوة الجهاز:

- معالج MediaTek Helio G85

- بطارية عالية السعة 6000 مللي أمبير

- تحسين عمر البطارية

- وضع توفير الطاقة الفائق

- شاشة كاملة بمقاس 16.5 سم (6.5 بوصة) بنتوء صغير

- تصميم معاصر متوافر بلونين: ليزر أسود و ليزر أزرق.

- كاميرا أساسية 13MP

- فلاتر للتصوير الليلي

- مستشعر بصمة الإصبع الفوري

- سيتوفر بنسخة ال 4GB+64GB مزود بفتحة بطاقة 2 + 1 ، لبطاقتي SIM وبطاقة SD واحدة (قابلة للتوسيع حتى 256 جيجابايت).