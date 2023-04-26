realme C55 في السوق العراقية بسعر ومواصفات مفاجئة
2023-04-26T08:33:31.000000Z
شفق نيوز/ أكدت شركة realme، العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية والأسرع نموًا في العالم، إطلاقها لهاتف realme C55 بسعر 165 دولار في العراق.
وأعلنت شركة realme عن تحديثات إستراتيجية لسلسلة C رسميًا في وقت سابق، والآن يأتي أول هاتف C55 تم تحديثه بأربع ميزات أولية تتضمن ذاكرة وصول عشوائي ديناميكية بسعة 16 جيجابايت وذاكرة قراءة 256 جيجابايت وكاميرا 64 ميجابكسل وشحن SUPERVOOC بقوة 33 واط وميزة الكبسولة الصغيرة للكاميرا.
يأتي جهاز realme C55 مع كاميرا بدقة 64 ميجابكسل والتي تعتبر الوحيدة ضمن هذه السلسة من الأجهزة وهو أول منتج من سلسلة C يتميز بمستشعر على مستوى رائد بحجم بكسل كبير يبلغ 0.7 ميكرومتر وصيغة بصرية 1/2 بوصة، وهو نفس المستشعر المستخدم في أصدار جهاز realme GT Master.
يتميز جهاز realme C55 بذاكرة وصول عشوائي ديناميكية تصل إلى 16 جيجابايت وذاكرة قراءة 256 جيجابايت، والتي تعد الآن أكبر مساحة تخزين ضمن هذه السلسلة، مما يوفر تجربة مستخدم أكثر سلاسة وطويلة الأمد. هذه المرة، يعمل C55 على تحسين أداء البطارية بأسرع شحنة SUPERVOOC بقوة 33 واط ضمن هذه السلسلة.
فيما يتعلق بالجزء الخلفي، تم تصميم جهاز C55 ببراعة بنمط Sunshower المستوحى من العناصر الطبيعية، ويأتي بلونين: Sunshower و Rainy Night. حققت realme إنجازاً مدهشاً في تنفيذ هذا التصميم الجذاب بسمك 7.89 مم فقط ضمن هذه السلسلة.
علاوة على ذلك، تؤكد ريلمي أن C55 سيكون أول منتج لها يتميز بـ "كبسولة صغيرة" (Mini Capsule)، التي يمكن أن تتكيف بذكاء مع الشاشة وتكون قادرة على التعامل مع فتحة الكاميرا الدائرية على الشاشة.
تعتبر ريلمي سلسلة C المُحدثة "الأفضل في فئتها"، حيث تهدف إلى تقديم ميزات تفوق التوقعات وترفع تجربة المستخدم إلى مستوى أعلى في الفئة.