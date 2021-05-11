"realme” تنتقل بعالم الهواتف إلى مرحلة جديدة بسعر مفاجئ

طرحت شركة ريلمي، هاتفها الذكي realme 8 Pro الجديد والمصنف كافضل كاميرا للهاتف بالفئة السعرية (فئة الشريحة المتوسطة) بسعر اقل من 240$ !

الذي حاز على اعجاب العديد من التقنيين، وهذا ما أشاروا إليه في مراجعاتهم عن الهاتف:

Imad Tech – حسين الجزائري

من ناحية دقة كاميرا ال108 ميجابكسل ،غالباً ما يسألني الكثير من المستخدمين ، أنهم يريدون جهازًا بسعر مناسب وكاميرات جيدة ، و بالعادة ما أشعر بالارتباك بماذا عليّ إجابة المستخدمين ، ولكن الآن لا داعي للارتباك لأن realme 8 Pro سوف يكون الجواب والاختيار الأنسب لكل مستخدم.

محمد الحداد

يأتي جهاز realme 8 Pro بواجهة مستخدم realme UI 2.0 استنادًا إلى android 11 وهذه الواجهة تعد مذهلة حقًا مع الكثير من التخصيص وتنوع الخيارات التي ستوفرها لك، وهي واحدة من واجهات المستخدم المفضلة لأجهزة Android على الإطلاق ، لذا فإن القوة والأداء ستعطي هذا الجهاز الأفضلية من حيث الفئة السعرية.

Tech Time

رأس الحربة لـ realme متوفر الآن في الأسواق، بصراحة الجهاز عبارة عن جهاز ممتاز يتمتع بجميع المواصفات الجيدة التي يحتاجها المستخدم ، وشاشة جيدة ، وأداء بطارية جيد ، وأفضل كاميرات على الإطلاق.

علي هادي علي

تعتبر شاشة جهاز ال realme 8 Pro من النقاط الرئيسية لهذا الجهاز في نفس الفئة السعرية، خاصة مع السرعة الفائقة في الاستجابة وبصمة الإصبع.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يمتاز بكاميرا رباعية ذكية بدقة 108 ميكابكسل بمستشعر Samsung HM2 الجديد مقاس 1.52/1 بوصة بدقة قصوى تبلغ 12000*9000 مما يوفر جودة صور فائقة الوضوح, وايضا يدعم متستشعر HM2 بتقنية (9-in-1 Pixel) الذي يدمج تسع بكسلات متجاورة المقاس 0.7 ميكرومتر في بكسل واحد كبير يبلغ 2.1 ميكرومتر لتحسين جودة الصور تحت الضوء الخافت

يتم دعم HM2 من خلال تقنية عزل البكسل ISOCELL Plus المتقدمة من Samsung ، والتي تتبنى مادة جديدة طورتها Fujifilm لتحل محل الحاجز المعدني لحل مشكلة التداخل بين وحدات البكسل المجاورة ، مما يقلل من فقدان البصريات والألوان المتقاطعة ، ويضمن دقة ألوان أعلى ويزيد ISO بنسبة 15٪.

هذا وقد اعلنت ريلمي ايضا عن أول فيديو بتقنية Starry Time-lapse في العالم للهواتف الذكية, الذي تم تطوير خوارزمية الفيديو بتقنية Time-lapse حصرية على أساس وضع النجوم. عند تصوير وضع النجوم ، يلتقط realme 8 Pro (16)صورة فردية كل 15 ثانية لمدة 4 دقائق ، ثم تقوم الخوارزمية بدمجها في صورة نهائية. ولكن عند تصوير فيديو Starry Time-lapse ، من أجل تحرير ضغط ROM و RAM ، سوف يلتقط الهاتف صورًا مرصعة بالنجوم في نفس الفاصل الزمني 15 ثانية ، ولكنه يحتفظ فقط بآخر 15 صورة لتكوين صورة مليئة بالنجوم ، وأخيراً دمج هذه الصور في فيديو بفاصل زمني بسرعة 30 إطارًا في الثانية.

فقط هاتف محمول واحد وحامل ثلاثي القوائم ثابت ، يمكنك تصوير Starry Time-lapse Video بدون كاميرا احترافية وبرامج تحرير فيديو للكمبيوتر. يمكنك التقاط 240 صورة مرصعة بالنجوم في ساعة ، وينتهي بك الأمر بفيديو 8 ثوانٍ مرصع بالنجوم.

وضع النجوم الجديد. هذه المرة ، يأتي بالجيل الثاني الجديد والمطور Starry Mode. الذي يقون بتحسين عملية التصوير ، وفصل خطوة إشراق النجوم عن الخوارزمية ومعالجتها بواسطة ISP في SoC ، والتي يتم الترويج لها على أنها تأثير إشراق أكيد وتقليل الضوضاء.

والعديد من اوضاع التصوير الاخرى مثل وضع Tilt-Shift Mode الذي يمكن أن يحول وضع Tilt-shift العالم الحقيقي إلى عالم مصغر ، باستخدام نوع من الوهم البصري للعين البشرية.

عندما نحدق في شيء قريب جدًا، عادةً ما تكون المقدمة والخلفية خارج نطاق التركيز. إذا أضفنا تأثير ضبابي مناسب لمثل هذه الصورة ، فإن دماغنا يعتقد أننا ننظر إلى منظر طبيعي مصغر قريب جدًا منا.

عادة ، يتم تحقيق هذا التأثير الضبابي باستخدام عدسة إمالة باهظة الثمن ، مما يجعل جزء الصورة واضحًا وجزءًا غير واضح. من خلال خوارزمية التصوير الفوتوغرافي الجديدة التي نوفرها ، يمكن لـ realme 8 Pro الآن تحويل العالم الحقيقي إلى عالم مصغر سحري.

يتيح لك وضع Tilt-shift أيضًا ضبط الشكل والزاوية والموضع وحجم تأثير التمويه يدويًا. يمكنك بسهولة تحديد تأثيرات ضبابية وتخصيصها لتناسب المشهد.

وكالعادة شركة ريلمي دائما توفر مواصفات وخصائص عملاقة بسعر مناسب وتكون المعاصرة في الابتكار والابداع حيث قامت بتوفير أول فيديو في العالم بفاصل زمني للإمالة والازاحة (Tilt-shift) في الهواتف الذكية.

يدعم وضع Tilt-shift أيضًا تصوير مقاطع الفيديو بفواصل زمنية مع تشغيل 10x ، مما يقدم العالم الحقيقي بطريقة أكثر روعة وفريدة من نوعها.

والعديد من اوضاع البورترية العصرية الجديدة

1- نيون بورترية تعد أضواء الخلفية سمة مشتركة للعديد من الصور الليلية. يساعد هذا الوضع على تحسين تأثير التمويه لإنشاء لقطة أكثر “حالمة”.

2- بوكيه ديناميكي: يستخدم البوكيه الديناميكي لتسليط الضوء على هدفك مقابل خلفية متحركة بنشاط ، مما يخلق إحساسًا ملفتًا للنظر بالحركة

بالاضافة الى وضع 108MP فائق الوضوح بفضل مستشعر Samsung HM2 الذي تمت ترقيته حديثًا مع مستشعر كبير ودقة فائقة ، طورت realme خوارزمية جديدة فائقة الدقة لوضع 108 ميجابكسل ، مما يمنح المستخدمين وضوحًا لا مثيل له في كل لقطة بدقة 108 ميجابكسل. في وضع Ultra 108MP ، يمكنك أيضًا تشغيل وظيفة التعرف على المشهد AI ، والتي تلتقط صورًا واضحة وألوانًا زاهية..

والعديد من ميزات التصوير الاخرى مثل: الوضع الليلي الجديد, تكبير ثلاثة اضعاف في المستشعر (3X in sensor Zoom ) و وضع فيديو مزدوج العرض (Dual Video Mode) باختصار, الجهاز مخصص للشباب وعشاق التصوير والمغامرات. كل هذه الاوضاع والخصائص وميزات التصوير الي نجدها فقط في الكاميرات الاحترافية, شركة ريلمي وفرتها الك بدخل جهازك والعديد من المواصفات الاخرى بسعر اقل من 240 دولار !!