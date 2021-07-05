realme تعلن موعد إطلاق Flagship المنتظر في العراق

أعلنت realme التي تعد العلامة التجارية الأسرع نمواً في العالم في مجال صناعة تكنولوجيا الهواتف الذكية ومنتجات الذكاء الاصطناعي، عن اطلاق إلى السوق العراقي أحدث إصدار من هواتفها، ال Flagship من سلسلة هواتف realme 8 المُعزز بأحدث أنواع التكنولوجيا التي تخاطب الشباب وتلبي احتياجاتهم وترضي طموحاتهم وفي نفس الوقت تحقق أعلى معدلات رضا المستخدمين.

الطرح الرسمي لل Flagship من سلسلة هواتف realme 8 فى العراق سيكون في الثامنة من مساء يوم الاثنين 12 تموز 2021 في احتفالية افتراضية يتم بثها عبر منصات الشركة المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وانستغرام.

يأتي realme 8 بمعالج ألعاب (ميديا تيك هيليوG95) ،و كاميرا رباعية فائقة الوضوح بدقة 64 ميجا بيكسل مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تجعل من التقاط الصور متعة لا متناهية، وتجربة احترافية كاملة التفاصيل فضلاً عن أحدث التكنولوجيات المستخدمة عالمياً في مجال صناعة الهواتف، بالإضافة لجودة مكونات التصنيع والتصميم العصري النحيف الذي يلبي احتياجات المستخدمين ويرضى طموحاتهم خاصة الشباب.

وتسعى realme صاحبة شعار Dare to Leap، إلى تعزيز قدراتها كواحدة من الشركات الرائدة فى مجال تطوير تكنولوجيا الكاميرات المدمجة فى هواتفها الذكية، حيث كانت من أوائل الشركات حول العالم التي تدعم هواتفها بكاميرا رباعية بدأتها مع إطلاق سلسلة realme 5 ثم أطلقت أول كاميرا بدقة 64 ميجابكسل في العالم في realme XT.

وتقول realme إنها نجحت في اكتساب ثقة 40 مليون مستخدم حول العالم لسلسلة الأرقام من أصل 70 مليون مستخدم ككل لجميع منتجاتها، بما يؤكد من جديد على قوة وتفرد هذه السلاسل من الهواتف وتميزها عن مثيلاتها من العلامات التجارية الاخرى، فهي تقدم تجربة أداء واستخدام غاية في الاحترافية والتطور.

وتراهن realme بقوة على نجاح سلسلة realme 8 بفضل إمكانياتها المتقدمة والتي تضارع هواتف من فئة Flag Ship بعلامات تجارية أخرى ولكن بسعر تنافسي سيكون الأفضل في السوق.