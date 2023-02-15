realme تطلق realme GT3 خلال مؤتمر MWC

شركة realme تؤكد إطلاقها لهاتف realme GT3 الرائد خلال مؤتمر MWC في ال 28 من شهر فبراير الحالي

أكدت شركة realme، العلامة التجارية الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، اليوم أنها ستكشف النقاب عن جهاز realme GT3 - الجيل التالي من الهواتف الذكية خلال مؤتمر MWC 2023. بدءًا من ال 28 من شهر فبراير، الساعة 16:00 (حسب التوقيت العالمي +1)، حيث ستكشف شركة realme عن جهاز realme GT3 بحدث إطلاق حضوري في مدينة برشلونة، إسبانيا.

بقوة 240 واط- أسرع قوة شحن في العالم، يمثل جهاز realme GT3 الجديد كليًا نموذجاً رئيسيًا آخر لشركة realme في رحلتها الانتقالية إلى الأمام. حيث تؤمن شركة realme أن التغلب على العقبات لا يتعلق بالوصول إلى النهاية بل يمنح إمكانيات لبداية جديدة.

لمشاهدة حدث الإطلاق عبر البث المباشر, يرجى استخدام الرابط :

https://youtube.com/live/zAHrL8M4ttY

عن realme

هي شركة عالمية ناشئة في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية تعمل على إحداث ثورة في سوق الهواتف الذكية و AIoT من خلال تسهيل الوصول إلى التقنيات المتطورة. حيث توفر مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة التكنولوجيا التي تعكس نمط الحياة العصرية بمواصفات وجودة وتصاميم مميزة للمستهلكين الشباب بأسعار معقولة.

تأسست realme بواسطة Sky Li في عام 2018 وبدافع من روح "Dare to Leap"، وأصبحت realme واحدة من أفضل 5 شركات للهواتف الذكية في 30 سوقًا على مستوى العالم في غضون ثلاث سنوات فقط بحلول نهاية عام 2021. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2021، دخلت realme 61 سوقًا حول العالم، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا وروسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، ولديها قاعدة مستخدمين عالمية تزيد عن 100 مليون مستخدم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع - https://www.realme.com/mea-ar