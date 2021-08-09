realme تتجاوز عتبة 100 مليون مستخدم على مستوى العالم

شفق نيوز/ أعلنت شركة realme، وهي شركة عالمية ناشئة لتكنولوجيا المستهلك، إنجاز إنتاج 100 مليون هاتف ذكي تم بيعها على مستوى العالم.

وعلى خلاف الأداء القوي خلال التحديات الاقتصادية لعامي 2020 و 2021 التي شكلها COVID-19، أصبحت realme العلامة التجارية العالمية للهواتف الذكية الأسرع وصولاً إلى هذا الإنجاز في أقل من ثلاث سنوات، ووفقًا لشركة Strategy Analytics ،https://www.strategyanalytics.com/access-services/devices/mobile-phones/smartphone/smartphones/complimentary/report-detail/realme-joins-the-100-million-smartphone-club

وهي شركة استشارية للأبحاث الخاصة بسوق الهواتف الذكية، تعتبر شركة realme أيضًا العلامة التجارية الرئيسية للهواتف الذكية الأسرع نموًا على مستوى العالم في الربع الثاني من عام 2021 بمعدل نمو سنوي قدره 149٪ ، كما أظهرت بيانات من شركة الأبحاث الدولية (IDC).

وتقول الشركة، ولقد أدى هذا الإنجاز إلى مزيد من التحقق من صحة استراتيجيات المبيعات والأعمال الخاصة بشركة realme في جميع أنحاء العالم.

تأسست شركة realme في عام 2018 ، وهي الآن سابع أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية حيث تواجدها في 61 سوق مختلف حول العالم وتحتل المرتبة الأولى بين أفضل 5 شركات لتصنيع الهواتف الذكية في 13 سوق بما في ذلك الفيليبين والهند وروسيا.

وذكرت أن هذا الإنجاز الذي يصل إلى 100 مليون مستخدم هو الأحدث في خط الصعود العالمي لشركة realme، قبل ذلك، كانت realme واحدة من أوائل الشركات التي قدمت تقنية الشحن - UltraDart بقوة 125 واط ، ومن بين أوائل الشركات المجهزة بمعالج 888 - Qualcomm Snapdragon 888. كانت هواتفها من الأوائل في العالم بكاميرا 64MP علاوة على ذلك، كانت realme أيضًا أول شركة تطلق هاتف 5G بسعر أقل من 200 دولار أمريكي.

وأشارت إلى أن الأداء المتميز لشركة realme لفت انتباه العديد من مراقبي الصناعة والمنافسين. وأيضاً قد سمح استهداف الشباب حول العالم والمهنيين من الشباب بشكل خاص كمجموعة مستهدفة لشركة realme بالقفز على العديد من العلامات التجارية الموجودة بالسوق، حيث تم الإفراط في الوعود لهذه المجموعة ولكن قلة الخدمات، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة realme، سكاي لي Sky Li. لقد علمنا الشباب، من مستهلكينا وموظفينا على حد سواء، Dare To Leap وأن نكون روادًا في كل ما هو حديث، مما يمنحنا الشجاعة منافسة الشركات المتواجدة."

وأيضًا قال لي: "لقد كانت السنوات الثلاث الماضية تدور حول روح المبادرة والنمو الكبير لشركة realme. وبفضل الدعم الهائل من مستخدمينا الشباب، تمكنا من الوصول إلى هدفنا المتمثل في الوصول الي 100 مليون مستخدم واكتسبنا مكانة كبيرة في سوق الهواتف الذكية. سنستمر في تزويد المستخدمين الشباب في جميع أنحاء العالم بمنتجات ذات أداء متميز وتصميمات عصرية وبأسعار مناسبة ".

قال "لي" أيضًا إن هدف شركة realme التالي هو تحقيق مستهدف مزدوج يبلغ 100 مليون – أي بيع 100 مليون هاتف آخر بحلول نهاية عام 2022 وإكمال نفس الإنجاز خلال عام 2023.

لتحقيق ذلك ، تعتمد realme على إستراتيجية تطوير شاملة لمنتجاتها والتي ستشهد توسيع عروضها بطريقتين. عن طريق الإطلاق الأخير لأجهزتها الرائدة من سلسلة GT ، والتي يطلق عليها اسم الهاتف "الرائد القاتل" ، تستعد شركة realme للمنافسة في القطاعات المتوسطة و المتطورة في الأسواق الكبيرة مثل أوروبا الغربية والصين. وأيضاً تعمل الشركة على تطوير رؤيتها لبناء نظام بيئي متكامل باستخدام AIoT (للذكاء الاصطناعي) وإتاحته للمستخدمين حول العالم خلال السنوات الخمس المقبلة. وتحقيقًا لهذه الغاية، كشفت شركة realme عن استراتيجيتها 1 + 5 + T ، حيث يمثل 1 الهاتف المحمول ، و 5 يرمز إلى سماعات True Wireless Stereo ، والأجهزة القابلة للارتداء ، وأجهزة التلفزيون ، والأجهزة اللوحية ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، ويرمز T إلى AIoT brand TechLife وتؤمن شركة realme بقدرتها على توجيه المستخدمين إلى أسلوب حياة مُحسَّن تقنيًا بطريقة قليلة التكلفة ومستدامة في نفس الوقت. برؤية جريئة وشجاعة لمواجهة العالم، تستعد شركة realme لكسر الحواجز في بيئة تنافسية.