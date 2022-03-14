realme العلامة التجارية الأسرع نموًا للهواتف الذكية 5G على مستوى العالم لأول مرة

برزت شركة realme ، الأصغر بين أفضل 6 علامات تجارية للهواتف الذكية في العالم ، باعتبارها العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا على مستوى العالم لأول مرة. مكّن النمو القوي شركة realme من الوصول إلى أفضل 5 مراكز من حيث شحنات الهواتف الذكية 5G في 20 سوقًا عالميًا وعزز مكانتها كشركة رائدة في الصناعة في إضفاء الطابع الديمقراطي على شبكات الجيل الخامس.

وفقًا لأحدث تقرير Counterpoint Research ، نمت شحنات 5G من realme أكثر بين جميع العلامات التجارية الكبرى للهواتف الذكية مع نمو سنوي قدره 165٪ في الربع الرابع من عام 2021. وقد كان النمو السريع مدفوعًا بتوسع الشركة في دول أوروبا الغربية مثل إيطاليا ، وإسبانيا ، وفرنسا ، والمملكة المتحدة ، وسويسرا ، وكل منها هي العلامة التجارية الأسرع نموًا بفضل سلسلة 8 5G و GT.

* تعتبر العلامات التجارية التي لديها شحنات ربع سنوية لشحنات الجيل الخامس 5 ملايين وحدة أو أكثر في الربع الرابع من عام 2021 علامات تجارية رئيسية لشبكات الجيل الخامس.

استمرت أجهزة 5G من realme في الأداء الجيد في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ، والتي تشكل غالبية الأسواق العشرين (بما في ذلك الهند وبنغلاديش وماليزيا والمغرب وميانمار وسنغافورة) حيث شحنات الهواتف الذكية 5G من realme مرتبة بين الخمسة الأوائل.

وهذا يعزز تفانينا في العمل من أجل تحقيق طموحنا في أن نصبح من القائمين بالديمقراطية لشبكة الجيل الخامس. بصفتها علامة تجارية تقنية ناشئة ، التزمت realme دائمًا بتشجيع المستخدمين الشباب في جميع أنحاء العالم على تجربة أحدث التقنيات مثل 5G وستواصل تقديم أجهزة جذابة ومستعدة للمستقبل للجماهير العالمية.

لزيادة التركيز على تعميم الهواتف الذكية المزودة بتقنية 5G ، قامت شركة realme بتخفيض ASP لأجهزة Number Series 5G من 270 دولارًا أمريكيًا في الربع الأول من عام 2020 إلى أقل من 200 دولار أمريكي (9 5G) في الربع الأول من عام 2022 ، مع تقديم خيارات أكثر تقدمًا للهواتف الذكية من الجيل الخامس في GT الرائد المتميز. سلسلة لتلبية احتياجات المزيد من المستخدمين.

عن realme

realme هي شركة عالمية سريعة النمو. والتي تعمل على إحداث ثورة في سوق الهواتف الذكية وسوق AIoT ، مما يجعل التقنيات المتقدمة في متناول الجميع. توفر realme للمستهلكين الشباب مجموعة واسعة من الهواتف الذكية التي تتماشى مع نمط الحياة الحديثة وبمواصفات وجودة وتصاميم مميزة للمستهلكين الشباب وبأسعار مناسبة.

أسسها Sky Li في 2018 وبدافع من روح "Dare to Leap" ، أصبحت realme سادس أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم واحتلت المركز الخامس في 30 سوقًا عالميًا و 6 مناطق.