(Xrp Classic) لنظام التمويل المتجدد.. تطوّر تقنية بلوك تشين صديقة للبيئة

أتمّت عملة "إكس آر بيه كلاسيك" (Xrp Classic)، التي تمّ إطلاقها كتقنية سلسلة الكتل للتعاملات الرقمية "البلوك تشين" لنظام التمويل المتجدد "ري فاي" (ReFi) الصديق للبيئة، حملة التمويل الجماعي في ديسمبر من العام 2022. وقد تلقت تأكيداً من "سوليد بروف" (SolidProof) على المصداقية وأصالة برمجيات العقود. وقد تمّ إدراج العملة المشفّرة القائمة على نظام التمويل المتجدد "ري فاي" (ReFi) على موقع "كوين ماركت كاب" (Coinmarketcap)، الشركة والمنصة المخصصة لتعقب القيم السوقية للعملات الرقمية، بهدف الوصول إلى الغرض النهائي المتمثل في دمج تقنية "بلوك تشين" القائمة على نظام التمويل المتجدد "ري فاي" (ReFi) في جميع القطاعات والمساهمة في بناء عالم خال من الانبعاثات الكربونية.

يعدّ نظام التمويل المتجدد "ري فاي" (ReFi) نهجاً اقتصادياً جديداً يهدف إلى إحداث تغييرات إيجابية للعالم، وتحقيق عائدات مالية بمساعدة تقنية سلسلة الكتل "بلوك تشين". وفي هذا السياق، قال إيفان جيمس، أحد المطوّرين ضمن مجتمع "إكس آر بيه كلاسيك" (Xrp Classic): "من خلال الاستثمارات المخصّصة لإنقاذ كوكبنا من الدمار الناتج عن تغيّر المناخ، ستمهّد تقنية سلسلة الكتل ’بلوك تشين‘ الطريق نحو حقبة جديدة باستخدام حلول مستدامة وشفافة. ونحن فخورون بأن نكون الرائدين في إطلاق هذا التغيير وقيادته."

من خلال الجمع بين المؤثرات الخارجية الإيجابية والسلبية وحماية المستخدمين في الوقت عينه، يجسد نظام التمويل المتجدد "ري فاي" (ReFi) نهجاً مستقراً ومتجدداً للتعامل ضمن النظام المالي، الذي يهدف إلى إتاحة الوصول إلى الخدمات المالية للجميع. وتعزز عملة "إكس آر بيه كلاسيك" (Xrp Classic) مكانتها كحل يزدهر مع نضوج بورصات العملات المشفرة، من خلال تمثيل أفضل الممارسات في قطاع التمويل المتجدد "ري فاي" (ReFi). وأضاف جيمس: "نحن نعمل حاليا على تطوير تقنية ’البلوك تشين‘ القائمة على نظام التمويل المتجدد ’ري فاي‘ (ReFi) الخاصة بنا، لتزويد المتعاملين بمعاملات عالية السرعة وصديقة للبيئة، مقابل الحد الأدنى من رسوم التداول. يشهد تأثير التمويل المتجدد ’ري فاي‘ (ReFi) نمواً كبيراً، ونرى اليوم أن المصارف بنفسها، وهي الجهات الفاعلة الأساسية في المنظومة المالية التقليدية، قد بدأت تتخذ خطوات نحو اعتماد نظام التمويل المتجدد ’ري فاي‘ (ReFi). وبالنظر إلى المؤشرات، من المرجح أن يصبح التمويل المتجدد ’ري فاي‘ (ReFi) اقتصاداً تبلغ قيمته نحو تريليون دولار."

وإذ أكد على أن العالم سيشهد تغييرات جذرية من حيث الاستدامة، أشار إيفان: "نحن مقتنعون بأن نموذج التمويل المتجدد ’ري فاي‘ (ReFi) الذي تقوم عليه عملة ’إكس آر بيه كلاسيك‘ (Xrp Classic) هو جزء أساسي من هذا التحول. نحن نملك ضمن إمكانياتنا فرصة تقليل بعض الأضرار التي نتسبب بها على بيئتنا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. وبالتالي، تشكّل ’إكس آر بيه كلاسيك‘ (Xrp Classic) مثالاً على نوع التكنولوجيا التي يمكن أن تنقلنا من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، وتساهم بالتالي بمساعدة العالم على التعافي."

في أعقاب عملية التمويل الجماعي، ظهرت إكس آر بيه" (Xrp Classic) على مختلف مصادر وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الأخبار ذات الصلة بتداول العملات المشفرة، وتمّ الترويج لها على لوحات إعلانات ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك. يعد حلّ "البلوك تشين" القائم على نظام التمويل المتجد "ري فاي" (ReFi) لعملة "غمس آر بيه كلاسيك" جزءاً من الجهود المبذولة للانتقال العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون، بفضل تأثيره البيئي المنخفض على منظومة العملات المشفّرة.