TECNO تطلق السلسلة الأكثر عصرية من حيث التصميم والتقنيات

أطلقت شركة TECNO العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية سلسلة كامون 20 الجديدة، مما يوفر تجربة تصوير فيديو بورتريه رائع وصور ليلية مع تصميم CAMON PUZZLE التفكيكي الأول في الصناعة لمستخدميه المتطلعين إلى المستقبل.

تطلق شركة TECNO سلسلة CAMON 20 الجديدة كلياً وتأتي السلسلة مزودة بتقنية بخاصية Sensor-Shbift OIS بقدرة تعديل تصل الى 5000 مرة / ثانية مقاومة الاهتزاز المتقدمة بالاضافة الى مستشعر 50 ميجابكسل RGBW فائق الحساسية .

شركة TECNO توفر من خلال هاتف CAMON 20 5G تجربة تصوير فوتوغرافي مذهلة للصور الشخصية ، وصور ليلية واضحة و مشرقة ، مع تصميم CAMON PUZZLE التفكيكي

تضم السلسلة جهاز اخر بأسم TECNO CAMON 20 Premier 5G's ويأتي الجهاز 5000 Times / s Sensor-Shift OIS تقنية مضادة للاهتزاز ومستشعر 50MP RGBW فائق الحساسية تمكن الجهاز من توفير فيديو مضاد للاهتزاز بمستوى كاميرا SLR وجودة صورة ليلية فائقة الوضوح. توفر الكاميرا ذات الدقة الفائقة بدقة 108 ميجابكسل لقطات بزاوية واسعة مبهرة للتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو.

وفي الوقت نفسه ، مستوحاة من النوع التفكيكي للعمارة ما بعد الحداثة ، تدمج السلسلة الشكل السحري مع مواد السيراميك وتخلق تصميم CAMON PUZZLE الفريد.

تبدأ اسعار بيع السلسة في العراق ابتداء من CAMON 20 Pro بسعر 175$ وCAMON 20 Pro 5G بسعر 269$ وCAMON 20 Premier 5G فيأتي بسعر 379$ تنافسي بسبب المواصفات القادمة بقوة مقارنة بأقرانه.

من المتوقع أن تتوفر سلسلة TECNO CAMON 20 في العراق وعلى نطاق واسع في أوائل مايو حزيران المقبل.