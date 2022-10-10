SIXT تعلن افتتاح أول محطة في أربيل- العراق

كجزء من استراتيجيتها للتدويل، افتتحت شركة "SIXT" المزودة للتنقل، محطتها الأولى في أربيل، العاصمة الاقتصادية للعراق الأسبوع الماضي. وتمثل المحطة الجديدة بداية شراكة امتياز مع شركة مهند لتأجير السيارات، إحدى شركات مجموعة مهند. المحطة التي أنشئت حديثاً هي الخطوة الأولى في خطة التوسع التي تشمل محطات SIXT في المطارات الدولية وفي المدن الرئيسية الأخرى في العراق.

مع أسطول يضم أكثر من 240,000 مركبة في أكثر من 100 دولة، تعد SIXT بالفعل واحدة من أكبر مزودي خدمات التنقل في العالم وتمضي قدماً باستمرار في نموها الدولي. قبل بضعة أشهر فقط ، وسعت الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في بولاغ بالقرب من ميونيخ بصمتها المؤسسية إلى كندا ، وفي نهاية العام الماضي إلى أستراليا مع شريك امتياز جديد. قامت SIXT بزيادة حصة أعمالها الدولية من 29٪ إلى حوالي 70٪ خلال العقد الماضي (السنة المالية 2021 مقارنة بعام 2009). وبصرف النظر عن التوسع الجغرافي ، ويرجع ذلك أيضاً إلى مكاسب كبيرة في حصة السوق في الأسواق الدولية.

تنقل متميز من SIXT في العراق لأول مرة

ستستفيد شراكة الامتياز الجديدة في العراق من خبرة SIXT الواسعة التي تزيد عن 100 عام في مجال التنقل والمعرفة المتعمقة لشركة مهند لتأجير السيارات بسوق تأجير السيارات المحلية. ومنذ الأسبوع الماضي، ترحب سيكست بعملائها في محطتها الجديدة في وسط مدينة أربيل لتلبية الطلب المتزايد على التنقل المتميز في المدينة. تشمل مجموعة خدمات التنقل المقدمة تأجير السيارات التقليدية قصيرة وطويلة الأجل وتأجير المركبات وخدمات الليموزين. ويشمل مزيج الأسطول مركبات تتراوح من السيارات الصغيرة وسيارات السيدان إلى سيارات الدفع الرباعي ومركبات الدفع الرباعي.

ومن خلال التوسع في العراق، تعمل SIXT على توسيع وجودها في الشرق الأوسط: من بين بلدان أخرى، تتواجد الشركة بالفعل في الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية من خلال شراكات امتياز ناجحة. يدير مزود خدمة التنقل أكثر من 2,100 محطة في المجموع في أكثر من 100 دولة.

(إن إطلاق SIXT العراق هي علامة فارقة في تاريخ شركتنا. نحن متحمسون جدا لفرصة أن نكون الممثل الحصري لشركة SIXT في العراق وأن نقدم لعملائنا خدمة متميزة وابتكار تقني وأسعار معقولة مع أسطول متميز. كما أننا واثقون من أن مرافقنا الجديدة المتطورة ستطبع خدمات SIXT وتراثها من الدرجة الأولى في قلوب عملائنا).

منشأة أربيل هي الخطوة الأولى في خطتنا التوسعية وهدفنا هو ضمان أن SIXT متاح لجميع العملاء في العراق في المستقبل القريب. هدفنا هو جعل السفر مثيراً وسهلاً وأكثر مرونة لعملائنا مما كان يعتقد المرء على الإطلاق "، قال يوسف أحمد ، المدير الإداري لشركة مهند لتأجير السيارات : (العراق سوق مثير للاهتمام ويحمل فرص مثيرة لصناعة التنقل. يسرنا أن نرحب بشركة مهند لتأجير السيارات كأحدث شريك امتياز لنا في الشرق الأوسط بينما نواصل استراتيجيتنا للتدويل. نحن نقدم الآن خدمات تنقل متميزة شاملة لعملائنا في أربيل وسنقوم قريبا بتوسيع نطاق خدماتنا في جميع أنحاء العراق "، روديجر بروسك ، نائب الرئيس الأول للامتياز الدولي في Sixt SE).

نبذة عن مجموعة مهند

تأسست مجموعة مهند في عام 2006 ، وهي تكتل دولي يعمل في العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية بما في ذلك السيارات والخدمات اللوجستية والإعلام. يقع المقر الرئيسي في أربيل ، إقليم كردستان العراق مع عمليات ومكاتب تمتد عبر الإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا.

عن SIXT

Sixt SE مع مكتبها المسجل في Pullach بالقرب من ميونيخ ، هي مزود دولي رائد لخدمات التنقل عالية الجودة. من خلال منتجاتها SIXT للتأجير وحصة SIXT وركوب SIXT و SIXT + على منصة التنقل ONE، تقدم الشركة خدمة تنقل متميزة ومتكاملة بشكل فريد عبر مجالات تأجير المركبات والمركبات التجارية ومشاركة السيارات وركوب السيارات واشتراكات السيارات. ويمكن حجز المنتجات من خلال تطبيق SIXT، الذي يدمج أيضا خدمات شركائها المشهورين في مجال التنقل. لدى SIXT وجود في أكثر من 100 دولة حول العالم. وتمثل الشركة توجها ثابتا للعملاء، وثقافة حية من الابتكار مع كفاءة تكنولوجية قوية، ونسبة عالية من المركبات الفاخرة في الأسطول ونسبة جذابة من السعر إلى الأداء. وفي عام 2021، حققت SIXT مكاسب كبيرة في حصتها السوقية، مما ساهم في تحقيق أرباح قياسية قبل الضرائب بلغت 442.2 مليون يورو وزيادة كبيرة في الإيرادات بقيمة 2.28 مليار يورو - على الرغم من جائحة كوفيد-19 المستمرة منذ عام 2020. في العقد السابق، من عام 2009 إلى عام 2019، ضاعفت مجموعة سيكست إيراداتها. تم إدراج Sixt SE في بورصة فرانكفورت منذ عام 1986 (السهم العادي ISIN: DE0007231326 ، السهم التفضيلي ISIN: DE0007231334).