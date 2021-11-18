OPPO Reno6 5G أولاً في التصنيف العالمي لبطاريات DXOMARK

احتل OPPO Reno6 5G المركز الأول في التصنيف العالمي للبطارية وفقًا لنتائج الاختبارات الأخيرة التي نشرتها منظمة الاختبار المستقلة DXOMARK. حصل الهاتف الذكي OPPO على مجموع نقاط 96 ، مما يجعله الهاتف الذكي الأعلى تسجيلًا من بين 40 هاتفًا تم اختبارها حتى الآن. DXOMARK هي شركة تكنولوجية فرنسية مستقلة والرائدة عالميًا في تقييم جودة كاميرات الهواتف الذكية والشاشة والصوت والبطارية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ، مثل الكاميرات ومكبرات الصوت بهدف مساعدة المستهلكين على اختيار المنتجات الأفضل أداءً. من أجل اختبار البطارية الصارم ، يقيس DXOMARK أداء البطارية في ثلاثة عوامل - الشحن والاستقلالية والكفاءة - من خلال أكثر من 150 ساعة من الاختبار و 70 قياسًا.

شهدت DXOMARK في مراجعتها قائلة: "حقق OPPO Reno6 5G أداءً ممتازًا للبطارية ، حيث حصل على أعلى الدرجات في فئات معينة ويأتي في المرتبة الأولى عالميًا بين جميع الأجهزة". "الجهاز متوازن للغاية ومصمم جيدًا ويوفر تجربة شاملة جيدة."

من بين العوامل الثلاثة التي تم اختبارها ، احتل OPPO Reno6 5G المرتبة الأولى في كل من اختبارات الشحن والكفاءة ، وحصل على المركز الأول عالميًا في قاعدة بيانات DXOMARK العالمية للأداء الكلي للبطارية. مزود بتقنية الشحن السريع 65W SuperVOOC 2.0 ، يمكن شحن Reno6 5G بنسبة 100٪ في 29 دقيقة وشحن كامل فعلي في 35 دقيقة ، مما ينتج عنه 109 نقاط في فئة أداء الشحن. يُظهر اختبار DXOMARK أيضًا أن الجهاز قادر على اكتساب أكثر من 10 ساعات من الاستقلالية بشحن لمدة 5 دقائق فقط عندما يكون مستوى البطارية أقل من 50٪ من السعة ، مما يوفر استقلالية سريعة معززة قبل أي هاتف ذكي آخر. يتمتع OPPO Reno6 5G بأفضل أداء شحن في فئته ، حيث حصل على درجة المركز الأول 101 من حيث الكفاءة الإجمالية عبر قاعدة بيانات بروتوكول البطارية بالكامل حتى الآن.

يُظهر اختبار DXOMARK أيضًا أداء OPPO Reno6 5G جيدًا في استقلالية البطارية وأن الهاتف سيكون قادرًا على توفير 57 ساعة من الاستقلالية مع الاستخدام المعتدل. يتفوق OPPO Reno6 5G على متوسط الفئة من حيث أداء البطارية عند استخدام التطبيقات الاجتماعية والألعاب وتدفق الموسيقى وتدفق الفيديو (سواء الخلوية أو Wi-Fi) ، مما يسلط الضوء على أدائه القوي في ظل الاستخدام اليومي المعتاد.

أثبتت سلسلة OPPO Reno أنها حققت نجاحًا كبيرًا مع مستخدمي الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم. تم إصدار Reno6 5G في عام 2021 كخبير AI Portrait ، وهو أحدث إصدار في السلسلة ويقدم أداءً متميزًا من جميع النواحي بالإضافة إلى مجموعة من ميزات التصوير الشخصية المتطورة وتصميم Reno Glow الأيقوني واتصال 5G السريع. إلى جانب أداء بطارية Reno6 5G الرائد ، توفر تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 الخاصة بـ OPPO بقوة 65 واط تجربة شحن فائقة للمستخدمين. منذ تقديم VOOC Flash Charge في عام 2014 ، أصدرت OPPO أكثر من 30 جهازًا يدعم هذه التقنية ، مما يوفر تقنية الشحن السريع والمريح والآمن لأكثر من 195 مليون شخص حول العالم.

حول OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة للأجهزة الذكية. منذ إطلاق أول هاتف محمول لها - "وجه مبتسم" - في عام 2008 ، تسعى OPPO بلا هوادة إلى التآزر المثالي للرضا الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة. تقدم OPPO اليوم مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية بقيادة سلسلة Find و Reno. بخلاف الأجهزة ، توفر OPPO لمستخدميها نظام تشغيل ColorOS وخدمات الإنترنت مثل OPPO Cloud و OPPO +. OPPO تعمل في أكثر من 50 دولة ومنطقة مع أكثر من 40.000 من موظفي OPPO مكرسين لخلق حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.

حول DXOMARK

DXOMARK هي شركة تكنولوجية فرنسية مستقلة ورائدة عالميًا في قياسات الجودة للهواتف الذكية ، فضلاً عن الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الأخرى. لأكثر من 10 سنوات ، دأبت DXOMARK على وضع معايير الصناعة للجودة والعمل مع جميع مصنعي الكاميرات والهواتف الذكية لتحفيزهم على الابتكار وتطوير المنتجات لصالح المستخدمين النهائيين. تدير DXOMARK اختبارات الجودة من خلال البروتوكولات العلمية ، في مختبرات الملكية الحديثة الخاصة بها ، لتحليل واختبار الآلاف من الهواتف الذكية والكاميرات والعدسات لسنوات عديدة وإنشاء قاعدة بيانات شاملة. قامت DXOMARK بتصميم وتطوير 150 معملًا دوليًا تم توزيعها في جميع أنحاء العالم لتقديم تقارير التحليل الفني للكاميرات والتكبير وجودة الصوت ، وما إلى ذلك ، لتلبية احتياجات المئات من شركات التكنولوجيا والمؤسسات ، بما في ذلك وكالة ناسا.