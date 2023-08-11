OPPO تتصدر في السوق الصيني والعالمي للهواتف الذكية

أعلنت شركة OPPO عن تحقيق إنجازات وصفتها بالفريدة، عبر سلسلة هواتفها الذكية Find N2 وسلسلة Find X6 حيث احتلت المرتبة الأولى في سوق الهواتف الذكية الصيني خلال النصف الأول من العام الحالي، واحتلت المركز الرابع عالمياً خلال نفس الفترة.

واستناداً إلى البيانات الموثوقة التي نشرتها شركة Canalys، نجحت OPPO بقوة في تحقيق حصة ملحوظة تبلغ 10% من سوق الهواتف الذكية العالمي خلال النصف الأول من 2023، وقد بلغ حجم شحناتها 51.9 مليون وحدة. ولم تقتصر على ذلك فقط، بل امتلكت الشركة نصيباً كبيراً من سوق الهواتف الذكية الصيني، حيث بلغت حصتها 18% خلال نفس الفترة، مما قوَّى مكانتها كعلامة تجارية رائدة في السوق الصيني.

ويمكن تفسير أداء OPPO المتفوق جزئياً بنجاح هواتفها الذكية قابلة الطي. إذ شهدت هذه الفئة نمواً سريعاً واستمرار تطوير إمكانياتها المبشرة للمستقبل. وبحسب توقعات شركة Counterpoint Research، من المتوقع أن تشهد شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي نمواً مركباً ملحوظاً بنسبة 114% بين عامي 2019 و 2025، وقد تصل ذروتها بزيادة أربع مرات في الشحنات بين عامي 2022 و 2025 لتصل إلى 55 مليون وحدة. وجدير بالذكر أن شركات تصنيع المعدات الأصلية الصينية (OEMs)، بما فيها OPPO، كانت سريعة في استغلال سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، مما ساهم في تمكُّن الصين من التصدر عالمياً حيث حققت حصة 26% من السوق في عام 2022.

وتؤكد تحليلات Canalys الحديثة أن OPPO تتصدر السوق في قطاع الهواتف القابلة للطي. فقد سيطرت OPPO بشكل واضح على السوق الصيني للهواتف القابلة للطي في الربع الأول من 2023 بحصة سوقية بلغت 31%، مما يعزز مكانتها الرائدة في هذا القطاع المزدهر. وبالنسبة للمنتجات، حقق هاتف OPPO "Find N2 Flip" أداءً ممتازًا، حيث شكل 15% من مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي في الصين من يناير إلى مايو 2023، وفقاً لبيانات Counterpoint. يتميز "Find N2 Flip" بأنه أول هاتف رأسي قابل للطي يتمتع بشاشة غطاء واسعة، وتم تصميمه بعناية ليتناسب مع الاستخدام اليومي والمهام العملية. ويأتي هذا الابتكار بميزات مثل تقليل التجعد المرئي، وأداء البطارية الممتاز، وتصميم واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، كلها تسهم في جعلها العلامة الرائدة في الصناعة.

ولا يمكن إنكار دور الابتكارات الفريدة في "Find N2 Flip"، جنباً إلى جنب مع النجاح الكبير الذي حققته في السوق، وذلك في دعم الأداء المتميز لـ OPPO في سوق الهواتف القابلة للطي. حيث ارتفعت حصتها في هذا السوق من 5% في الربع الأول من 2022 إلى 13% في الربع الأول من 2023، وفقًا لتحليلات Canalys.