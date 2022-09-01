NEO QLED 8K تهيمن على مبيعات أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن زيادة مبيعات سلسلة تلفزيونات NEO QLED 8K الرائدة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب على أجهزة التلفزيون عالية الدقة والتطور المستمر لتكنولوجيا الشاشات، فضلاً عن الاستجابة الهائلة التي شهدتها الشركة عند طرح أجهزة التلفزيون 8K في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشهدت أجهزة سامسونج NEO QLED 8K التي تجاوزت الميزات المعيارية لتقديم تجربة مشاهدة غير مسبوقة، مضاعفة حجم المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى ضوء الطلب الحالي، تتوقع الشركة إحراز نمو في أرقام المبيعات بشكل ملحوظ بحلول نهاية هذا العام.

وتحتل سامسونج للإلكترونيات المرتبة الأولى عالمياً في مجال تصنيع أجهزة التلفزيون على مدى 16 عاماً متتالية. وبفضل سجلها القوي في هذه الصناعة على مستوى العالم، فإن ابتكاراتها عبر مجموعاتها من أجهزة التلفزيون تساعد في ضمان جودة نقية وواقعية للصور.

وتم تعزيز الجهاز NEO QLED 8K بمعايير الجودة المحسّنة للصورة والصوت، إضافة إلى الميزات الذكية التي تشمل المعالج 8K ومعالج Neutral Quantum المرتبط بالوظائف متعددة الذكاء. وتأتي أجهزة 2022 Neo QLED 8K من سامسونج أيضاً مزودة بشبكات عصبية موسعة، وخرائط تباين بمستوى 14 بت أكثر دقة، إلى جانب ميزات الترقية الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح للشاشات توفير ألوان للصور لتبدو أعلى دقة وجودة.

وفضلاً عن السمات المتقدمة للمشاهدة، توفر مجموعة Neo QLED واحدة من أفضل تجارب الألعاب المعززة بخاصية الصوت النقي المتزامن تماماً بين التلفزيون ومكبر الصوت المدعوم بتكنولوجيا "دولبي أتموس".

وقال مصطفى صادق، المدير الإقليمي لمجموعة العرض المرئي في سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعتمد هذا الإنجاز الرائع على مجموعة واسعة من العوامل، ومن أبرزها الشكل التكيفي للضوء وآلية تحسين العمق الحقيقي، الأمر الذي ساعد على الارتقاء بجودة الصورة التي تضمنها أجهزة سامسونج Neo QLED 8K TVs إلى آفاق جديدة. وتعمل هذه الميزات الجديدة على تحسين التباين وإنتاج صور رائعة، ما يضيف إحساساً أكثر واقعية بالعمق إلى شاشتك. وتواصل سامسونج تمهيد الطريق إلى الأمام نحو المزيد من الابتكار لجودة الصورة، وذلك من خلال تطبيق أحدث التقنيات على أجهزة التلفزيون ".

وأضاف: "تعد تلفزيونات Neo QLED 8K طفرة في ابتكارات شاشات العرض، حيث تبرز تطور الشاشات مع تقديم أفضل جودة للصور والمناظر والصوت الغامر لتحويل مساحة المعيشة. لقد أصبح NEO QLED 8K قادراً على تجسيد فلسفة سامسونج من خلال تقديم ابتكارات تكنولوجية من الجيل التالي، ودفع الصناعة إلى الأمام عندما يتعلق الأمر بجودة الصورة الفائقة".