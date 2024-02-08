"DNO" النرويجية تعلن عن تعافي إنتاج النفط في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت شركة "DNO" النفطية النرويجية، يوم الخميس، عن "تعافي" إنتاجها في إقليم كوردستان إلى حد كبير، من تداعيات إغلاق خط أنابيب التصدير الرئيسي عبر تركيا، مشيرة إلى أن سعر البرميل يباع الآن محلياً بسعر مخفض.

وقالت الشركة في بيان أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية"، إنه في نهاية العام، تعافى إجمالي الإنتاج من امتياز حقل طاوكي الذي تديره الشركة إلى حد كبير بعد إغلاق خط أنابيب التصدير في آذار/ مارس 2023 وبلغ متوسطه 80 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً.

وتوقفت تدفقات النفط بنحو 450 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان إلى تركيا في آذار/ مارس الماضي بعد أن أصدرت غرفة التجارة الدولية حكما في قضية تحكيم. وما يزال من غير الواضح متى يمكن استئناف الصادرات.

وأنتجت الشركة نحو 95 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً من حقلي طاوكي وبيشكبير في امتياز طاوكي قبل إغلاق خط الأنابيب. وانخفض ذلك إلى نحو 35 ألف برميل في الربع الثالث من 2023.

وتمكنت الشركة من زيادة الإنتاج من خلال بيع المزيد من النفط إلى السوق المحلية، إذ يتم نقل النفط إلى العملاء عن طريق ناقلات برية.

وقالت "DNO" إنها كانت تبيع النفط بأسعار في نطاق بين 30 و35 دولاراً للبرميل، لكن مع انخفاض الإنفاق التشغيلي أيضاً بسبب توقف في أعمال الحفر، فإن المبيعات تدر سيولة للشركة بنحو عشرة ملايين دولار شهرياً.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بيجان مظفر رحماني "بالتأكيد لا أحد سعيد بترك أموال كبيرة على الطاولة مع كل برميل يباع".

وقالت الشركة إنها تتوقع أن يستمر إجمالي الإنتاج في امتياز طاوكي عند متوسط 80 ألف برميل يومياً.

وتمتلك "DNO" حصة 75% في حقل طاوكي، بينما تمتلك شريكتها جينيل إنرجي 25%.