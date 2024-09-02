"BYD" الصينية تسجل رقماً قياسياً في مبيعات السيارات الكهربائية الشهر الماضي

شفق نيوز/ أفادت شبكة "CNBC عربية" المختصة بالشأن الاقتصادي، يوم الاثنين، بأن إحدى الشركات الصينية لصناعة السيارات الكهربائية حققت مبيعات قياسية خلال الشهر الماضي.

وذكرت الشبكة أن شركة السيارات الكهربائية الصينية "BYD" سجلت مبيعات قياسية من سيارات الركاب في آب/ أغسطس الماضي، حيث نمت مبيعات السيارات الهجينة بشكل أسرع من مبيعات السيارات التي تعمل بالبطارية فقط.

وقالت الشركة إن مبيعات آب/ أغسطس ارتفعت بنسبة 30% على أساس سنوي إلى نحو 370.8 ألف سيارة ركاب.

هذا وارتفعت مبيعاتها من السيارات التي تعمل بالبطارية فقط بنحو 12%، في حين ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة بنسبة 48% لتشكل ما يقل قليلاً عن ثلثي سيارات "BYD" المباعة الشهر الماضي.

وفي المقابل، شهدت العديد من شركات السيارات الجديدة الناشئة انخفاضاً في عمليات التسليم الشهر الماضي.

وقالت الشركة يوم الجمعة الماضي إنها بدأت بعض عمليات تسليم سيارتها الكهربائية "Mona M03" التي تم إطلاقها حديثاً في السوق والتي تباع بما يعادل أقل من 20 ألف دولار في الصين.