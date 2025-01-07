"BP" تحدد موعد المباشرة بأعمال تطوير شركة نفط الشمال

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شركة نفط الشمال، يوم الثلاثاء، بالانتهاء من الاستعدادات الفنية والهندسية كافة في الحقول النفطية تحضيراً لمباشرة شركة "BP" البريطانية بأعمال تطوير الحقول أواخر الشهر الجاري.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق بين شركة نفط الشمال وBP البريطانية ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري لتطوير الحقول النفطية في كركوك، حيث قدمت الشركة البريطانية خطتها الأولية والتي تشمل إجراء مسوحات وتهيئة الآبار التي انخفض إنتاجها والعمل على رفعه".

وبين "سيتم إعادة تأهيل وتطوير أربعة حقول نفطية هي، كركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، وباي حسن، وجمبور، وخباز، مع إمكانية الاتفاق على حقول أخرى، والاستثمار الأمثل في مجال الطاقة لزيادة وتعزيز إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك الطاقة الشمسية".

وأكد المصدر، أن "شركة نفط الشمال بدأت بوضع خطة عمل لرفع إنتاج الحقول النفطية وأكملت عدداً من الأعمال التقنية، بما في ذلك ربط آبار في حقل باي حسن، وتطوير شبكة أنابيب في حقل وأفانا، وإصلاح الأنابيب المتضررة في محطة شوراو، كما تم تنفيذ خطة الحفر والاستصلاح، مع تحديد مواعيد إنجاز الأعمال في مدة زمنية قصيرة".

وأشار إلى أن "الشركة قامت بتأهيل خزان جديد سعة 14 ألف برميل في محطة عزل الغاز (سارلو) التي تعد إحدى أهم محطات الغاز في الشركة وإكمال جميع أعمال ربط الأنابيب الخاصة به، بالإضافة إلى إكمال ربط منظومة القدح في المشاعل، واستبدال بعض الأنابيب بسبب التآكل والصدأ الناتج عن التقادم بعد توفير المواد اللازمة لها".

ولفت المصدر إلى أن "الشركة تمكنت من ربط بئر نفطي وإعادة تنشيط 16 بئراً أخرى في حقل باي حسن وهي ضمن جهود تأهيل محطات الشركة العاملة ورفع الطاقة الإنتاجية وتنشيط الآبار النفطية".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد رعا في الأول من آب/ أغسطس 2024، مراسم توقيع مذكرة تفاهم نفطية شاملة بين وزارة النفط وشركة "BP" البريطانية لتطوير حقول كركوك.

ووقع عن الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، فيما وقع عن شركة "BP" الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس.

وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي علي خليل، أن "العقد الموقع مع (BP) يلزم الشركة بزيادة إنتاج النفط في حقول كركوك والذي يبلغ حالياً نحو 325 ألف برميل يومياً، مع السعي لرفع الإنتاج إلى 650 ألف برميل يومياً".

وأضاف لوكالة شفق نيوز، أن "العقد يشمل دراسة زلزالية ثلاثية الأبعاد لخزان الحقل، وكذلك استغلال الغاز المصاحب من حقول شركة نفط الشمال وتأسيس محطات كهربائية وربطها بالشركة وهذا ضمن بنود العقد الموقع بين الطرفين".

وكان محافظ كركوك ريبوار طه، قد كشف في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أن شركة "BP" البريطانية ستباشر بأعمال تطوير شركة نفط الشمال وحقولها مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن هذا الأمر سوف يساهم في تطوير الصناعة النفطية والغازية في المحافظة.

وقال طه في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "تواجد شركة BP البريطانية المختصة بالنفط والغاز في كركوك مهم جداً وسيكون له مردود مالي وفرص عمل للشباب حيث أن 96% من العاملين في حقل الرميلة في البصرة ضمن عمل الشركة البريطانية هم عراقيون".

وتابع أن "الحكومة المحلية في كركوك جادة جداً وستكون داعمة بقوة لهذا المشروع، لكونه سيطور الحقول النفطية بشكل كبير وهذا يعد أول مشروع استثماري منذ سنوات، ونحن في حاجة ماسة إليه".