93% حوالات خارجية في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ بلغت الحوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، 93% في مزاد العملة الذي شارك فيه 15 مصرفاً.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 295 مليوناً و465 ألفاً و923 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 277 مليوناً و665 ألفاً و923 دولاراً، مرتفعة بنسبة 93% عن المبيعات النقدية البالغة 17 مليوناً و600 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي مصرفاً واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 24 شركة‎.