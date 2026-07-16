84% منها نفطية.. إيرادات العراق تتجاوز 33.7 تريليون دينار حتى نهاية أيار

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات وزارة المالية العراقية الخاصة بتنفيذ الموازنة الاتحادية حتى نهاية شهر آيار/ مايو 2026، أن إجمالي الإيرادات بلغ 33.747 تريليون دينار، فيما استمرت الإيرادات النفطية في الهيمنة على موارد الدولة، إذ شكلت 84%.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغت الإيرادات النفطية 27.270 تريليون دينار، مقابل 6.477 تريليونات دينار إيرادات غير نفطية، بما يعادل 16% من إجمالي الإيرادات.

وفي جانب الإنفاق، أظهرت البيانات أن إجمالي المصروفات بلغ 45.070 تريليون دينار، منها 41.908 تريليون دينار نفقات جارية و3.094 تريليونات دينار لخدمة الدين، فيما بلغت النفقات الرأسمالية 13.6 مليار دينار.

وتصدرت تعويضات "رواتب" الموظفين بنود الإنفاق بقيمة 25.556 تريليون دينار، تلتها الرعاية الاجتماعية بنحو 11.373 تريليون دينار، ثم المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى بقيمة 3.301 تريليونات دينار، إضافة إلى 1.542 تريليون دينار للمستلزمات السلعية و108.3 مليارات دينار للمستلزمات الخدمية.

وفي الموازنة الاستثمارية، بلغ إجمالي الإنفاق 1.627 تريليون دينار، استحوذ المنهاج الاستثماري على 915.9 مليار دينار، تلاه تنمية الأقاليم بـ605.9 مليارات دينار، ثم مشاريع البترودولار بـ71.4 مليار دينار.

أما بحسب القطاعات، فقد استحوذ قطاع المباني والخدمات على أعلى الإنفاق الاستثماري بقيمة 992.4 مليار دينار، يليه قطاع النقل والاتصالات بـ269.5 مليار دينار، ثم القطاع الصناعي بـ249 مليار دينار، وقطاع التربية والتعليم بـ99.9 مليار دينار، فيما بلغت تخصيصات القطاع الزراعي 15.9 مليار دينار.