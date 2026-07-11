81 مصرفاً في العراق.. صدارة عربية وخدمات مصرفية ضعيفة

شفق نيوز- بغداد

أكد مرصد "إيكو عراق"، يوم السبت، أن عدد المصارف العاملة في العراق يُعد من بين الأعلى في دول الشرق الأوسط، إلا أن خدماتها لا تزال دون مستوى الطموح، فيما يفتقر العراق إلى وجود مصارف إلكترونية متكاملة.

وقال المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "القطاع المصرفي في العراق يُعد حالياً من أكثر القطاعات نشاطاً في دول الشرق الأوسط"، مضيفاً أن "عدد المصارف ومكاتب التمثيل العاملة في البلاد يبلغ 81 مؤسسة مصرفية".

وأوضح أن "هذه المؤسسات تتوزع بين 8 مصارف حكومية، و24 مصرفاً تجارياً محلياً، و31 مصرفاً إسلامياً محلياً، إضافة إلى 16 مصارف أجنبية ومكتبَي تمثيل لمصارف أجنبية"، مشيراً إلى "وجود 20 شركة للدفع الإلكتروني، فضلاً عن 25 مليون بطاقة مصرفية فعّالة".

ووفقا لبيان المرصد، فإنه "رغم العدد الكبير للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في العراق، فإن دورها الاقتصادي والخدمي لا يزال محدوداً، ولم تواكب بشكل كامل التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي، ولاسيما في مجال المصارف الإلكترونية، إذ لا يوجد حتى الآن مصرف عراقي إلكتروني متكامل".