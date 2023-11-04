800 ألف برميل يوميا .. "لوك أويل" تزيد من إنتاجها للنفط في العراق

شفق نيوز/ اعلنت شركة "لوك اويل" الروسية، يوم السبت، عن زيادة إنتاجها بشكل تدريجي لتصل 800 ألف برميل يوميا.

وقالت لوك أويل في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الاتفاق ينص على شروط أفضل وتمديد عقد الخدمة لمدة 10 سنوات (حتى 2045)، وأن الاستثمارات في مواصلة تطوير المشروع.

واشارت الى "ادخال الحقل منصات جديدة متعددة الآبار إلى الإنتاج، وتشغيل مرافق معالجة النفط ومرافق معالجة الغاز المعقدة لتكوين اليمامة، وإنشاء خطوط أنابيب التصدير ووحدات غمر المياه، فضلاً عن توسيع بطارية الخزان".

وذكر بأن لوك أويل "هي المشغل لحقل غرب القرنة 2 بحصة 75% والباقي مملوكة لشركة نفط الشمال المملوكة للدولة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للعراق أقل من 5 ملايين برميل يوميا، لكنه يسعى إلى تعزيز هذه القدرة إلى 7 ملايين برميل يوميا في العامين المقبلين بمساعدة شركات النفط العالمية.