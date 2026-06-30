80 سفينة في شهر واحد.. انتعاش غير مسبوق لحركة الملاحة العراقية

شفق نيوز- البصرة

سجل ميناء أم قصر الشمالي في البصرة أقصى جنوبي العراق، خلال شهر حزيران الحالي، ارتفاعاً في حركة السفن التجارية باستقباله 80 سفينة، مقارنة بـ66 سفينة في أيار الماضي، فيما أكد مدير الميناء أن الأرصفة تستعد لاستقبال مزيد من البواخر العملاقة خلال الأيام المقبلة.

وقال مدير ميناء أم قصر الشمالي وكالة محمد طاهر فاضل، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن مؤشر استقبال السفن ارتفع خلال شهر حزيران إلى 80 باخرة، متفوقاً على شهر أيار الماضي الذي سجل رسو 66 باخرة تجارية.

وأضاف أن من بين السفن التي استقبلها الميناء الباخرة العملاقة (KCL)، القادمة مباشرة من الموانئ الصينية، والتي رست بنجاح على الرصيف رقم (18) في ميناء أم قصر الشمالي من دون وسيط.

وأوضح فاضل أن هذا الطراز من السفن العملاقة يمثل عودة قوية للخطوط الملاحية الكبرى التي انقطعت عن الميناء خلال الفترات السابقة، لافتاً إلى أن استئناف استقبالها يعد دليلاً على جاهزية الميناء وأرصفته اللوجستية.

وكشف أن الأرصفة تستعد خلال الساعات الـ48 المقبلة لاستقبال باخرتين إلى ثلاث بواخر أخرى من الأحجام الكبيرة والسعات التخزينية العالية، بما يعزز الاستقرار التجاري وتدفق البضائع عبر المنفذ البحري الأبرز في العراق.

وأشار إلى أن الميناء يشهد حالياً تدفقاً مستمراً للسفن القادمة من عدة وجهات إقليمية ودولية، أبرزها خطوط الملاحة من الإمارات العربية المتحدة عبر ميناء جبل علي، وقطر، والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن بعض الخطوط الدولية المباشرة.