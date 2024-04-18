8 ملايين سيارة في العراق.. مركز حقوقي يطالب بإيقاف استيرادها لخمسة أعوام

شفق نيوز/ أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، يوم الخميس، أن عدد السيارات تفاقم ليصل الى 8 ملايين سيارة في عام 2024.

واضاف الغراوي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عام 2024 سجل ارتفاعا بنسبة 1.9 وفي عام 2023 بلغت نسبته 1.8% عن سنة 2022 وتبلغ كثافة السيارات بحدود سيارة واحدة لكل 5.55 أشخاص في عام 2024 وبحدود سيارة واحدة لكل 5.43 أشخاص في عام 2023 وبحدود سيارة واحدة لكل 5.42 أشخاص في عام 2022 .

ورأى الغراوي، وفقا لتقارير وزارة التخطيط ومديرية المرور العامة وبحسب البيانات ومعدلات النمو لعدد السكان في العراق الذي قد يصل الى 50 مليون شخص وكثافة السيارات لكل مجموعة اشخاص فمن المتوقع أن تبلغ أعداد السيارات في العراق بحلول 2030 أكثر من 10 ملايين سيارة.

وأكد الغراوي، أن ارتفاع عدد السيارات سيؤدي الى الضغط على البنى التحتية للطرق والجسور، إضافة الى الكلف الكبيرة لاستيراد السيارات، والتأثير البيئي الذي تسببه المتمثل بانبعاثات الكربون من السيارات اضافة الى زيادة حوادث السيارات وزيادة حوادث السير وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بين المواطنين اضافة الى الازدحامات المرورية الخانقة .

وطالب الغراوي، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف استيراد السيارات لمدة خمسة سنوات، ومعالجة الاختناقات المرورية وإنشاء طرق حلقية وطرق دولية تستطيع استيعاب هذا الكم الهائل من السيارات والزام اصحاب المركبات باستخدام السيارات الصديقة للبيئة .