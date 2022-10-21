75% من موظفي تويتر قد يتم الاستغناء عنهم

شفق نيوز/ نشرت صحيفة واشنطن بوست نقلا بعض مصادرها أن الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس والملياردير الأمريكي إيلون ماسك قد أبلغ المستثمرين المحتملين لشركة تويتر Twitter بأته يخطط للتخلي عن 75% من موظفي الشركة الحاليين البالغ عددهم 7500، بمجرد إتمام صفقة الاستحواذ على تويتر.

وكانت بعض الأنباء التي تم تداولها سابقا تفيد بأن الشركة المالة لعملاق التواصل الاجتماعي تويتر كانت تخطط بالفعل لتخفيض عدد موظفيها بنحو 25% بحلول نهاية عام 2023.

وردا على تلك الأنباء، فقد حذر المدير التنفيذي السابق لشركة تويتر إدوين تشين من أن هذا قد يتسبب في تأثير سلبي كبير على منصة التواصل الاجتماعي، مع انخفاض العديد من الخدمات.

هذا كما قامت تويتر بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين بعد التقرير تفيد بمعارضة إدارة الشركة الحالية لجميع خطط تسريح الموظفين.

وتترقب الأسواق إتمام صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر ، والتي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار قبل نهاية أكتوبر.

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