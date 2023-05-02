7.796 مليارات دولار.. إيرادات العراق من النفط في نيسان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وذكرت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 98 مليوناً و 634 الفاً و947 برميلاً، بايرادات بلغت 7.796 مليارات دولار .

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليونا و634 الفا و 947 برميلا.

وبينت أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت 3 ملايين و288 الف برميل في اليوم، موضحة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من 79.04 دولاراً .

وكانت ايرادات العراق النفطية لشهر آذار الماضي، قد ارتفعت بنسبة 4.56% لتصل الى 7.404 مليارات دولار.

واعلنت وزارة النفط الشهر الماضي، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آذار، مبينة أنها بلغت 100 مليون و 913 ألفا و27 برميلاً بإيرادات بلغت 7.404 مليارات دولار.