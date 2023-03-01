"7.081 مليار دولار".. إيرادات العراق من النفط الخام خلال شباط

شفق نيوز، أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، مشيرة الى انها بلغت (7.081) مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها تعلن عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، مبينة أن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 92 مليونا 255 الفا و610 برميل ، بايرادات بلغت 7.081 مليار دولار.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 89 مليونا و140 الفا و 448 برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و 834 الفا و 393 برميلا.

وأوضحت ان معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت 3 ملايين و295 الف برميل في اليوم، مبينة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من 76.75 دولاراً .