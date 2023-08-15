7 براميل سنوياً.. تحديد نصيب الفرد العراقي من النفط

شفق نيوز / بلغت حصة الفرد العراقي من استهلاك النفط نحو 7 براميل لسنة 2022، وذلك بحسب شركة النفط الإيطالية "ايني".

وذكرت الشركة، في أحدث جدول لها لعام 2023، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "استهلاك الفرد العراقي من النفط لعام 2022 بلغ 6.80 براميل سنويا، مرتفعاً عن السنة التي سبقتها 2021 التي بلغت 5.93 براميل سنوياً، وبارتفاع عن عام 2020 التي بلغت 5.31 براميل".

وأضافت أن "أكبر حصة استهلاك للفرد من النفط في الجزء الآسيوي من الدول العربية لسنة 2022 كانت من نصيب قطر، حيث بلغت 47.54 برميلاً، وبعدها الإمارات باستهلاك الفرد فيها 42.60 برميلاً، ثم السعودية والتي بلغ نصيب الفرد فيها 37.26 برميلاً، ثم الكويت 36.60 برميلاً، فيما كان أقل حصة استهلاك للفرد هو من نصيب اليمن التي بلغت 0.71 برميلاً، وتلتها سوريا 2.11 برميلا ومن ثم الأردن 3.40 برميلاً".