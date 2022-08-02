64 مليون بيضة في شهر.. زراعة البصرة تكشف "سر" الإنتاج الكبير" 

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، اليوم الثلاثاء، إنتاج أكثر من 64 مليون بيضة خلال شهر تموز الماضي، وفيما كشفت "السر" وراء تحقيق هذا الإنتاج "الكبير"، أشارت إلى ثلاثة تحديات تواجه مربي حقول الدواجن في المحافظة.

وقال مدير قسم خدمات الثروة الحيوانية في المديرية، حيدر عدنان حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية زراعة البصرة أنتجت ما يزيد عن 64 مليون بيضة من حقول بيض المائدة والمنتشرة في قاطعي صفوان والزبير خلال شهر تموز الماضي، وذلك بحسب تقارير إجازات التسويق للمستشفى البيطري في المحافظة، أي بمعدل مليوني بيضة يوميا، وتم تسويقها إلى الأسواق المحلية".

وأضاف حسن، أن "المقدار الكبير المتحقق من بيض المائدة جاء نتيجة إصرار مربي حقول الدواجن في المحافظة على الاستمرار بالعملية الإنتاجية رغم التحديات الكبيرة التي يواجهونها، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والوقود وكذلك ارتفاع درجات الحرارة الجوية".

وتابع، "كما لوحظ هناك وفرة كبيرة في منتوج بيض المائدة في الأسواق المحلية وثبات واعتدال أسعار طبقة البيض عند مقارنتها بكلفة الانتاج، ما جعلها في متناول أيدي محدودي الدخل".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت مديرية زراعة البصرة، في بيان، انتاج (64،506،600) بيضة خلال شهر تموز الماضي، بمعدل (2،150،220) بيضة يوميا، من مشاريع بيض المائدة في محافظة البصرة.