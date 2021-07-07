60 مليار دينار عراقي لتعبيد شوارع الناصرية

شفق نيوز/ كشف نائب محافظ ذي قار محمد هادي، اليوم الأربعاء، عن قيمة المبالغ المخصصة لتعبيد الطرق في كافة مناطق مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر هادي لوكالة شفق نيوز، أن "إدارة المحافظة اجتمعت مع إدارة بلدية الناصرية وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ 60 مليار دينار عراقي لتعبيد كافة شوارع مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين، أن "هذا المبلغ هو من ضمن مبالغ تخصيصات المشاريع في صندوق اعمار المحافظة الذي خصص ضمن موازنة 2021 "، مؤكدا أنه "لن يبق شارعاً مخدوماً بالخدمات الأخرى من الماء والمجاري خلال الفترة المقبلة دون عملية تعبيد في الناصرية ".

وتسعى محافظة ذي قار للنهوض بواقع المشاريع في المحافظة من الناحية العمرانية إطلاق جملة من المشاريع في مناطقها كافة.