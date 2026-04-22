500 مليون يورو خسائر يومية لأوروبا من إغلاق هرمز

شفق نيوز- بروكسل

كشف مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، دان يورغنسن، يوم الأربعاء، أن النفقات الإضافية على الطاقة منذ بداية حرب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بلغت 24 مليار يورو، ما يعادل حوالي 500 مليون يورو يومياً.

وقال يورغنسن إن وضع سوق الطاقة ما يزال سيئاً حتى في أفضل السيناريوهات، مضيفاً: "نواجه وضعاً سيئاً ونتوقع شهوراً صعبة"، وفق وكالة "رويترز".

وحذر المفوض من احتمالية مواجهة أزمة في إمدادات وقود الطائرات بعد 6 أسابيع، مشيراً إلى أن أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية لن تستقر أو تنخفض خلال العامين المقبلين.

وكان يورغنسن قد قال، أمس الثلاثاء، إن الصيف المقبل سيكون صعباً على أوروبا حتى في أفضل الأحوال، بسبب نقص الوقود الناتج عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يجهز تدابير للحد من تأثير الحرب على إمدادات وقود الطائرات.

وأضاف للصحافيين في مدريد: "إذا اضطررنا سنعيد توزيع مواردنا من وقود الطائرات ونتقاسمها".

من جانبه، قال مفوض النقل في الاتحاد الأوروبي، ​أبوستولوس تزيتزيكوستاس، إنه بدون عودة حرية الملاحة الدائمة عبر مضيق هرمز ستكون العواقب "كارثية" على أوروبا والعالم.

ويأتي هذا بعد تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من أنه سيكون هناك نقص في وقود الطائرات خلال أسابيع بسبب الحرب التي أغلقت مضيق هرمز.

ويأتي نحو 75% من إمدادات أوروبا من وقود الطائرات من الشرق الأوسط.