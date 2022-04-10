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5 و10 ملايين.. اطلاق سلف خاصة للحشد الشعبي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-10T17:29:58+0000
5 و10 ملايين.. اطلاق سلف خاصة للحشد الشعبي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الاحد، اطلاق سلف خاصة لعناصر الحشد بالاتفاق مع مصرف الرافدين.

وذكر بيان للهيئة، "بتوجيه من رئيس الهيئة فالح الفياض، حَصل إجتماع في الاسبوع الماضي بين مدير عام مالية الحشد ومدير عام مصرف الرافدين وتم الإتفاق على إطلاق سلفة (الـخمسة مليون، العشرة مليون ) وبفائدة ثابته ( ٥٪؜ )".

وأضاف أن الهيئة ستباشر بإعمام الامر على التشكيلات بألية العمل وبعد تحديد الفروع المانحة من قبل مصرف الرافدين ليتم تمويلها خلال شهر رمضان من قبل ادارة مصرف الرافدين وبالتنسيق مع المديرية المالية العامة للهيئة .

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