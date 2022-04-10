5 و10 ملايين.. اطلاق سلف خاصة للحشد الشعبي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الاحد، اطلاق سلف خاصة لعناصر الحشد بالاتفاق مع مصرف الرافدين.
وذكر بيان للهيئة، "بتوجيه من رئيس الهيئة فالح الفياض، حَصل إجتماع في الاسبوع الماضي بين مدير عام مالية الحشد ومدير عام مصرف الرافدين وتم الإتفاق على إطلاق سلفة (الـخمسة مليون، العشرة مليون ) وبفائدة ثابته ( ٥٪ )".
وأضاف أن الهيئة ستباشر بإعمام الامر على التشكيلات بألية العمل وبعد تحديد الفروع المانحة من قبل مصرف الرافدين ليتم تمويلها خلال شهر رمضان من قبل ادارة مصرف الرافدين وبالتنسيق مع المديرية المالية العامة للهيئة .