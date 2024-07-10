5 مليارات ريال حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق

شفق نيوز/ قدّر مجلس الأعمال السعودي العراقي، حجم التبادل التجاري بين البلدين، بـ5 مليارات ريال بنمو سنوي 12%، بحسب رئيس المجلس محمد الخريف.

وذكر المجلس في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن، المجلس يعمل على تنمية الاستثمارات السعودية في العراق، بالتزامن مع اهتمام القطاع الخاص والحكومي في المملكة بالاستثمار في بغداد.

واشار الى ان العراق يستعد لطرح قانون لحماية الاستثمار السعودي العراقي ومناقشته أمام البرلمان تمهيداً لإقراره خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليعزز التعاون الاقتصادي بين المملكة والعراق، بحسب بيان صادر عن اتحاد الغرف السعودية.

وقعت السعودية والعراق، في شهر ديسمبر من العام الماضي، اتفاقية شراكة في مجال استثمارات القطاع الخاص الصناعية، في وقت أكد سفير المملكة وقتها على وجود الكثير من الفرص الاستثمارية التي تتم دراستها.

وفي نوفمبر الماضي، أيضاً أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة تدرس تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر، مبدياً آماله بأن تكون المنطقة أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة بدون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.

5 مليارات ريال سعودي يساوي 1٬333٬082٬700٫00 دولار أمريكي.