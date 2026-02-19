5 دول عربية تهيمن على إنتاج التمور عالمياً والعراق في الواجهة

شفق نيوز- متابعة

مع بداية شهر رمضان يتصدر التمر المشهد الغذائي في العالمين العربي والإسلامي، إذ يُعد العنصر الأساسي للصائمين، فيما تكشف أحدث بيانات 2026 عن استمرار هيمنة الدول العربية على إنتاج التمور عالمياً، مع حضور بارز للعراق ضمن كبار المنتجين.

ويواصل العراق ترسيخ حضوره التاريخي في صناعة التمور بإنتاج يبلغ نحو 1.6 مليون طن سنوياً، فيما تأتي إيران بإنتاج يقارب 1.0 مليون طن سنوياً، ما يعكس ثقل البلدين في هذا القطاع الزراعي الحيوي، وفق بيانات World Population Review.

وتتصدر مصر قائمة أكبر منتجي التمور عالمياً بإنتاج يقارب 1.9 مليون طن سنوياً، وتأتي السعودية في المرتبة الثانية بإنتاج يناهز 1.6 مليون طن، أما الجزائر فتحافظ على مركز متقدم بإنتاج يصل إلى 1.3 مليون طن، كما تبرز تونس كلاعب مهم، لا سيما في جانب التصدير، رغم أن إنتاجها أقل من الدول الثلاث الأولى.

ورغم تصدّر مصر للإنتاج، فإن خريطة التصدير تختلف؛ إذ تتقدم السعودية وتونس قائمة أكبر مصدري التمور عالمياً، مستفيدتين من منظومات صناعية وتجارية متطورة، فيما تعتمد دول مثل مصر والعراق والجزائر بدرجة أكبر على الاستهلاك المحلي.

ومع دخول شهر رمضان، يرتفع الطلب على التمور في الأسواق العربية والإسلامية، حيث يُعد الغذاء الأول على موائد الإفطار، إضافة إلى قيمته الغذائية العالية وغناه بالسكريات الطبيعية والمعادن.