5 استراتيجيات أساسية للاستفادة من اكتتابات SPAC

تعد شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، أو المعروفة باسم (SPACs) طريقة مشروعة للشركات لجمع الأموال والاكتتاب العام بدون الاكتتاب العام الأولي.

حيث يمكن للمستثمرين الاختيار من بين العديد من SPACs في السوق اليوم.

لكن ما هي استراتيجيات الإستفادة من هذا النوع من الاكتتابات؟

استراتيجية اشتري الاكتتاب العام ل SPAC

قام مستثمرو سوبرستار مثل بيل أكمان بجمع الكثير من الأموال من خلال الاكتتابات العامة الأولية لشركة SPAC، إذ أنه اذا بدأ الاكتتاب العام بقوة، فإن زخم الشراء سيرسل السهم إلى الأعلى.

في كثير من الأحيان، لن تقوم الأسواق بفحص تفاصيل الحيازة الأساسية، طالما أن السعر يرتفع.

على سبيل المثال، قد يتوجه المستثمرون إلى موقع Nasdaq الإلكتروني لمراجعة أحدث قوائم SPAC

بمجرد أن يبدأوا التداول، يقوم مستثمرو الزخم بتجميع SPAC.

بعد كل شيء، حققت 82 منها التي تم طرحها للاكتتاب العام هذا العام رقماً قياسياً بلغ 31 مليار دولار.

يُظهر درافت كينج (NASDAQ: DKNG) أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 9.85 دولارًا أمريكيًا وأعلى مستوى عند 64.19 دولارًا ، وهو مدى إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة عند شراء SPAC والاحتفاظ به في اتجاه صعودي.

يعتبر السهم أيضًا تذكيرًا بأنه عندما يقرر البائعون أن قيمته قد بلغت ذروتها، يجب على الآخرين تأمين الأرباح بسرعة.

في أكتوبر، تجاوز سهم DraftKings ال64.19 دولارًا فقط ليغلق عند 44.34 دولارًا بنهاية الأسبوع الماضي.

استراتيجية البيع قبل أن يفعل أي شخص آخر

كان بإمكان شركة Nikola (NASDAQ: NKLA) تحقيق ارتفاعات جديدة، لتنافس شركات السيارات الكهربائية الأخرى في القيمة السوقية. ولكن عندما اتهمتها أبحاث هيندنبورغ بالاحتيال، انخفض السهم واستقال الرئيس التنفيذي.

على الرغم من تداول سهم نيكولا عند مستوى مرتفع بلغ 93.99 دولارًا في يونيو، إلا أن الشركة لم يكن لديها أساسيات لدعم الإيرادات المحتملة الموعودة.

عندما يتحول الزخم في SPAC إلى سلبي، يجب على المستثمرين بيع السهم قبل أي شخص آخر.

بدون منتج جاهز للطرح في السوق، فإن نيكولا لديها فقط الأموال التي تم جمعها في ميزانيتها العمومية، بالتالي لن يكون لديها أي شيء للبيع.

لذلك، إذا لم يكن Nikola Badger منتجًا حقيقيًا، فسيواجه دعاوى قضائية من المساهمين وسيتم شطب اسمه في النهاية.

استراتيجية استخدم إشارات الزخم من الرسوم البيانية

يجب على المستثمرين عدم تجاهل الإشارات شائعة الاستخدام من مخططات الأسهم، ومن بينها المتوسطات المتحركة وهي مؤشر موثوق وبطيء لمستويات الدعم والمقاومة.

إلى جانب ذلك، فإن مستوى الدعم هو السعر الذي يجب أن تجد الأسهم عنده شراء أقوى. من الناحية النظرية، يجب ألا يقل السهم عن متوسط ​​مستوى الدعم هذا.

على سبيل المثال، بين مايو ويونيو، لم ينخفض ​​سهم نيكولا أبدًا عن المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم. على العكس من ذلك، في يوليو، انهار السهم دون هذا المتوسط.

في الأشهر القليلة الماضية، أصبح المتوسط ​​المتحرك لنيكولا لمدة 200 يوم خط مقاومة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أصبح كلا من المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا و 200 يوم نقطة مقاومة.

تنبيهات الأسعار مفيدة أيضًا في الاستجابة للتغير في الزخم. على سبيل المثال، إذا ارتفع السهم بأكثر من خمس نقاط مئوية، فقد يضع متداول الزخم أمر شراء في ذلك اليوم.

هذا رهان على أن المشاركين الآخرين في السوق يراهنون على ارتفاع السهم لبضعة أيام أخرى على الأقل.

بالمقابل، إذا انخفض السهم بنسبة 5٪ أو أكثر خلال اليوم، فقد يرغب المستثمر الحذر في البيع.

التغيير بنسبة 5٪ ما هو إلا مثال على القيمة.

قد يقوم المستثمر الأقل عدوانية بتعيين نسبة مئوية أصغر للتغيير خلال اليوم لتقليل الخسائر.

إستراتيجية الشراء والاحتفاظ

لم تقم شركة Virgin Galactic Holdings المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: SPCE بالإرتفاع في قيمة أسهمها بعد الانخفاض في سوق الأسهم في شهر آذار، حيث كانت الشركة تتداول في الغالب في نطاق ضيق بين 15 دولارًا و 20 دولارًا.

هنا، يشير الافتقار إلى الزخم إلى أنه يجب على المستثمرين شراء الأسهم والاحتفاظ بها على المدى الطويل.

تنتظر الأسواق أن تبدأ شركة فيرجن في نقل العملاء إلى الفضاء. لكن الشركة لم تحدد موعد رحلة SpaceShipTwo حتى الآن.

من المفترض أن يؤدي عدم اليقين بشأن موعد بدء الرحلات الجوية إلى الإضرار بمخزون SPCE على المدى القصير. لكن المستثمر الصبر سيعرف أن ذلك سيحدث في النهاية.

وعندما يحدث ذلك، قد تبدأ الشركة في الإبلاغ عن الإيرادات. سيؤدي هذا إلى جذب المستثمرين مرة أخرى وسيؤدي إلى زخم إيجابي في الأسهم.

استراتيجية اتباع الاتجاهات

في منتصف عام 2020، جذبت أسهم السيارات الكهربائية المضاربين بشكل جماعي. انضم التجار لأول مرة إلى Robinhood ومواقع مجانية أخرى.

كانت Tesla (NASDAQ: TSLA) و Nio (NYSE: NIO) مجرد أسهم قليلة تتمتع بالكثير من نشاط الشراء.

أدى هذا إلى رفع SPACs مثل نيكولا. لذلك، رفع اتجاه المركبات الكهربائية من تقييمات جميع الأسهم في القطاع تقريبًا.

يمكن للمستثمرين الاحتفاظ بأسهم SPACs و EV أثناء صعودهم.

في سبتمبر، تلاشى زخم الشراء لاتجاه السيارات الكهربائية مع تصحيح قطاع التكنولوجيا.

الاتجاه الآن محايد إلى سلبي، في هذا المثال. الآن وقد بدأ يتلاشى، يجب على مستثمري الزخم مغادرة القطاع بحثًا عن القطاع التالي.