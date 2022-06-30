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477.2 مليون دولار تخرج من البورصة التركية..وزيادة في ودائع العملات الأجنبية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-30T20:57:34+0000
477.2 مليون دولار تخرج من البورصة التركية..وزيادة في ودائع العملات الأجنبية

شفق نيوز/ أصدر البنك المركزي التركي إحصائيات لأسبوع التداول المنتهي في 24 يونيو.

وفي الأسبوع الماضي، تراجعت ودائع الأفراد الحقيقيين بالعملات الأجنبية بمقدار 7 ملايين دولار لتصل إلى 133.69 مليار دولار.

وزادت ودائع الكيانات الاعتبارية بالعملات الأجنبية وتحديداً الشركات بمقدار 948 مليون دولار لتصل إلى 79.81 مليار دولار. بحسب شبكة investing

خلال الأشهر الستة الأولى من العام، كان هناك انخفاض قدره 13.3 مليار دولار في ودائع الأشخاص الحقيقيين. وبلغت الودائع بالعملات الأجنبية في بداية العام حوالي 147 مليار دولار. كما حدث انخفاض في ودائع الكيانات الاعتبارية بمقدار 10.2 مليار دولار، وانخفض إجمالي الودائع بمقدار 24 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام حيث ارتفعت من 237 مليار دولار إلى 213.6 مليار دولار.

كم زادت الودائع بالليرة في الأسبوع الماضي؟

زادت قيمة الودائع بالليرة التركية بمقدار 24.59 مليار ليرة تركية في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو وبلغ إجمالي الودائع 2 تريليون و 875 مليار ليرة تركية.

استمرار تدفقات الأموال الخارجة للمستثمرين الأجانب بعد خروج الأموال البالغة 192.8 مليون دولار من البورصة في الأسبوع الأسبق، ثم خروج 98.4 مليون دولار في الأسبوع الماضي. تمكن المستثمرون الأجانب من إخراج 477.2 مليون دولار من البورصة في يونيو.

وعلى صعيد السندات، كانت هناك تدفقات خارجة قيمتها 289 مليون دولار هذا الشهر، مع خروج 57.7 مليون دولار في الأسبوع الماضي.

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