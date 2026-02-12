47 مليون دينار أردني صادرات عمان إلى العراق خلال شهر

شفق نيوز- عمان

أظهرت بيانات غرفة التجارة الأردنية، يوم الخميس، أن العراق جاء بالمرتبة الثانية بين أكثر الدول استيراداً بمقدار 47 مليون دينار أردني (نحو 33 مليون دولار أميركي) خلال كانون الثاني/ يناير الماضي.

وبحسب بيانات غرفة تجارة عمّان، فإن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الشهر الأول من العام الحالي بلغ 2279 شهادة، مرتفعة بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ عددها 2219 شهادة في كانون الثاني/ يناير 2025.

كما سجلت قيمة شهادات المنشأ ارتفاعاً بنسبة 32.2% لتصل إلى نحو 155 مليون دينار، مقارنة بـ116 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتصدّرت سويسرا قائمة الدول من حيث قيمة شهادات المنشأ الصادرة بقيمة 52 مليون دينار عبر 8 شهادات، فيما حلّ العراق ثانياً، تليه السعودية بقيمة تقارب 8 ملايين دينار (223 شهادة)، ثم سوريا بقيمة 7 ملايين دينار (600 شهادة)، ومصر بنحو 6 ملايين دينار (55 شهادة).

وبحسب نوع المنتجات، بلغت قيمة الصادرات من البضائع ذات المنشأ الأجنبي (المعاد تصديرها) 60 مليون دينار، تلتها المنتجات الصناعية بقيمة 17 مليون دينار، ثم البضائع ذات المنشأ العربي بقيمة 12 مليون دينار، فالمنتجات الزراعية بقيمة 10 ملايين دينار، فيما توزعت بقية القيمة على منتجات أخرى.