45 مليون دولار استيرادات العراق من اللحوم الأسترالية ومنتجاتها العام الماضي

شفق نيوز/ بلغت استيرادات العراق من اللحوم الأسترالية ومنتجاتها، أكثر من 45 مليون دولار خلال العام الماضي.

ووفقاً للبيانات والإحصاءات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "كمية استيرادات العراق من لحوم الأغنام والماعز والأبقار ومنتجاتها من أستراليا بلغت 11 ألفاً و902 طن بقيمة إجمالية بلغت 45 مليوناً و459 ألف دولار".

وبينت الإحصاءات أن "كمية المستوردة من لحوم الأغنام والماعز المجمدة بلغت 11 ألفاً و616 طناً بقيمة إجمالية بلغت 45 مليوناً و103 آلاف دولار، فيما بلغت كمية المستوردة من أحشاء الأغنام والأبقار الصالحة للأكل 245 طناً بقيمة إجمالية بلغت 288 ألف دولار، في حين كانت لحوم الأبقار المجمدة 38 طناً بقيمة بلغت 69 ألف دولار".

وبحسب الإحصاءات كان النمو السنوي لهذه الصادرات خلال أربع سنوات 383% وأن هذه حصة العراق تمثل 3% من صادرات اللحوم الأسترالية إلىدولالعالم.