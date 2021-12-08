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44 مصرفاً لبوا الطلبات النقدية والحوالات الخارجية للبنك العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-08T11:10:19+0000
44 مصرفاً لبوا الطلبات النقدية والحوالات الخارجية للبنك العراقي

شفق نيوز/ شارك 44 مصرفاً في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، لتلبية الطلبات النقدية والحوالات الخارجية، فضلاً عن مشاركة 291 شركة توسط.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاد، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضاً في مبيعاته من الدولار بنسبة 0.99% لتصل إلى 200 مليون و590 الف دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 202 مليونان و 324 الفاً و 503 دولارات.

وأشار مراسلنا إلى أن اغلب مبيعات البنك ذهبت  لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 132 مليوناً و750 الف دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 68 مليوناً و220 ألف دولار بشكل نقدي.

وذكر مراسلنا، أن 25 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 19 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 291 شركة توسط.

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