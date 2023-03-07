431 مليار دولار إيرادات تطبيقات الهواتف النقالة خلال 2022

شفق نيوز/ قدّر خبراء اقتصاديون غربيون، يوم الثلاثاء، الإيرادات المتحققة في سوق التطبيقات العالمية للهواتف النقالة 431 مليار دولار خلال العام الماضي.

وتستحوذ الألعاب على أكبر حصة من الإيرادات في السوق العالمية لتطبيقات الهواتف الذكية، وقدر الخبراء في Statista Digital Market Insights أن الألعاب قد تمثل نحو 62% من إيرادات التطبيقات في 2022.

فيما تم حساب إجمالي الإيرادات في سوق التطبيقات العالمية بنحو 431 مليار دولار في عام 2022 في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً للخبراء فإن الألعاب جاءت أولاً بإيرادات بلغت 267 مليار دولار، تليها تطبيقات أخرى 50 مليار دولار، ثم شبكات التواصل الاجتماعي 43 مليار دولار، بعدها الترفيه 29 مليار دولار، والصور والفيديوات 18 مليار دولار، ولايف ستايل 11 مليار دولار، والموسيقى أخيراً بعشرة مليارات دولار.