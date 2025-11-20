40 مليون برميل استيرادات أميركا من نفط "أوبك" والعراق ثانياً لشهر آب

شفق نيوز- متابعة

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الخميس، أن استيراد الولايات المتحدة من النفط الخام من دول منظمة "أوبك" تجاوزت 40 مليون برميل في شهر آب/ أغسطس الماضي، وجاء العراق ثاني أكثر الدول الأعضاء تصديراً.

وقالت إدارة المعلومات في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن الولايات المتحدة الأميركية استوردت النفط الخام من دول أعضاء منظمة "أوبك" بمقدار 40.394 مليون برميل في شهر آب/ أغسطس عام 2025.

وبينت أن العراق جاء ثاني دول أعضاء منظمة "أوبك" الأكثر تصديراً للنفط الخام إلى أميركا لشهر آب/ أغسطس الماضي التي بلغت 10.230 مليون برميل، فيما جاءت السعودية في المقدمة بصادرات بلغت 12.930 مليون برميل، تليها نيجيريا ثالثاً بمقدار 6.716 مليون برميل.

وتابعت أن الجزائر جاءت رابعاً بـ3.853 مليون برميل، وليبيا خامساً بـ3.179 مليون برميل، وفنزويلا سادساً بـ1.205 مليون برميل، والكويت سابعاً 1.071 مليون برميل، والغابون ثامناً بـ684 ألف برميل، والإمارات تاسعاً بـ478 الف برميل.

وأشارت إدارة المعلومات إلى أن الدول الأعضاء المتبقين وهي الكونغو وإيران وغينيا الاستوائية لم يتم الاستيراد منها.