38 عالمياً.. العراق يحافظ على مرتبته بأكبر احتياطي الذهب

شفق نيوز/ أفاد المجلس العالمي للذهب، يوم الاربعاء، بان العراق حافظ على مرتبته 38 بأكبر احتياطيات العالم من المعدن الأصفر النفيس.

وقال المجلس في احدث جدول له لشهر نيسان لعام 2021 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "حيازة البنوك المركزية للدول الـ 100 المدرجة في الجدول بلغت 35.218 الف طن"، مبينا ان " العراق حافظ على مرتبته 38 بأكبر احتياطيات العالم من المعدن الأصفر النفيس والخامس عربيا بواقع 96.3 طنا وهو يمثل 8.9 % من باقي الاحتياطيات الاخرى".

واضاف ان الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحتل المرتبة الأولى في أكبر احتياطي للذهب وبمقدار 8.133 الف طن، تليها المانيا وبمقدار 3.362 الف طن، فيما تذيلت القائمة اليمن بمقدار 1.6 طن تسبقها هايتي بمقدار 1.8 طن".

واشار الى ان "أبرز المشترين للذهب خلال هذا الشهر هما الهند وبمقدار 11.2 طنا واوزبكستان وبمقدار 7.2 طنا، وكازخستان 1.6 طنا وكولومبيا 0.5 طنا، فيما كان أبرز البائعين تركيا وبمقدار 11.7 طنا ".

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.